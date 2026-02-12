Prefeita de Groaíras diz ser contra concursos públicos: "Tira vaga de uma pessoa da cidade"

Foto: Reprodução/ Youtube/ Câmara Municipal de Groaíras Prefeita de Groaíras afirma ser contra concursos públicos e provoca repercussão após discurso na Câmara

Uma declaração da prefeita de Groaíras, Virgínia Aguiar (PDT), de que é contra a realização de concursos públicos provocou repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A fala ocorreu na sexta-feira, 6, durante a sessão na Câmara Municipal, quando a gestora apresentou um balanço do primeiro ano de administração municipal.

No discurso, Virgínia afirmou que os concursos acabam permitindo que candidatos de outros municípios ocupem vagas que poderiam ser preenchidas por moradores do local de origem do certame, argumento que, segundo ela, justificaria a contrariedade ao modelo.

"Eu, sinceramente, como pessoa, como prefeita, sou contra concurso público. Não é por assistencialismo, é porque ele tira a vaga de uma pessoa da cidade. Vai sair o povo de Groaíras para vir gente de fora e a culpa é da prefeita", afirmou.

Apesar disso, a prefeita reconheceu que a administração municipal terá de realizar concursos, após uma decisão judicial que determinou a abertura de seleções para cargos da Prefeitura e para a Guarda Municipal.

A declaração rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com críticas de usuários que destacaram o papel do concurso público como mecanismo previsto na legislação brasileira para garantir igualdade de acesso ao serviço público. Também houve comentários lembrando que a prefeita não nasceu em Groaíras, mas no município de Coreaú.

Em nota, a prefeita ressaltou que as falas proferidas "refletiram entendimento de caráter estritamente pessoal e foram indevidamente interpretadas fora de seu contexto original". A gestão também confirmou a "realização de concurso público no presente exercício", conforme decisão judicial.