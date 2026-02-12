Prefeitura fecha acordo com sindicatos para reajuste salarial e pagamento de anuênios

Foto: Silvio Mota/Sindifort Assembleia nesta quarta-feira votou por aceitar proposta feita pela Prefeitura de Fortaleza

Em nova assembleia geral, que ocorreu na sede do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort), nessa quarta-feira, 11, servidores municipais aprovaram a proposta da Prefeitura de Fortaleza sobre o reajuste salarial. O índice de reajuste será de 4,76% sobre o vencimento base das categorias do serviço público municipal que ainda não tiveram reajuste neste ano. O índice é retroativo a 1º de janeiro.

A proposta da Prefeitura foi feita na terça-feira, 10, à direção do Sindifort, após a categoria recusar a proposta anterior, que era apenas repor a inflação do ano passado (IPCA de 4,26%).

Além do aumento no índice, o prefeito Evandro Leitão (PT) se comprometeu a assinar o acordo judicial para iniciar o pagamento de anuênios atrasados, considerado ponto crucial para a negociação pelas categorias. O petista informou que deve começar os pagamentos a partir do segundo semestre de 2026.

Evandro celebrou o acordo. "O reajuste para os servidores, este ano, terá aumento real. Nós conseguimos também avançar e firmar um acordo para, a partir do segundo semestre, iniciar o pagamento dos anuênios. A Prefeitura está sempre buscando a melhoria para os servidores", disse.

O Sindifort afirma que, desde o início do mandato do prefeito Evandro Leitão, cobra a assinatura de acordo judicial para pagamento de anuênios atrasados. O anuênio é um adicional que reconhece o tempo de serviço do servidor público e se este cumprir determinados requisitos, faz jus anualmente a 1% sobre o vencimento. Está regulamentado no Estatuto do Servidor (Lei Nº 6.794, de 27/12/1990), mas o pagamento do benefício está atrasado desde 2016.

A Prefeitura afirma que o pagamento dos anuênios beneficiará mais de 7.550 servidores ativos, aposentados e pensionistas que aguardam a regularização.

O secretário geral do Sindifort, Augusto Monteiro, avalia que a proposta do prefeito sobre o reajuste salarial "está distante do que precisamos. No entanto, só conseguimos este avanço no índice graças a mobilização e a pressão dos servidores".

Segundo Monteiro, pesou a favor do aceite da proposta o compromisso do prefeito em assinar o acordo dos anuênios.

"Nossa campanha salarial continua. Vamos seguir mobilizando, com as demais entidades que se agrupam na Fersep For e na União Sindical e pressionando pelos demais pontos de pauta, como o aumento do valor do auxílio refeição para R$ 20, calendário para reestruturar os planos de cargos, carreiras e salários ainda neste ano e as demais reivindicações. Tudo isso será tratado na Mesa Central de Negociação", afirmou Augusto.

Pontos que ainda serão negociados

Aumento de R$ 3 no valor do vale alimentação, ficando o valor diário em R$ 20, retroativo a 1º de janeiro e aumento do teto para recebimento do mesmo para R$ 10 mil;

Definição de um calendário que contemple todas as categorias para a reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCSs), ainda neste ano;

Discussão do fim do limite das duas consultas mensais no IPM Saúde na próxima reunião da Mesa Central de Negociação, bem como o teto da contribuição previdenciária para aposentados.

Negociação salarial de servidores do Ceará segue sem acordo

Após dois dias de reuniões que somaram mais de seis horas de negociações entre o Governo do Estado e representantes dos servidores estaduais, a campanha salarial do funcionalismo público cearense segue sem acordo sobre o reajuste salarial da categoria.

As reuniões, realizadas na terça e quarta-feira, 10 e 11, foram marcadas por sucessivas contrapropostas, pausas para discussões internas e tentativas de aproximação que, ao final, não conseguiram reduzir a distância entre os percentuais defendidos pelo Executivo e pelas entidades sindicais.

Segundo Nilson Cardoso, representante do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec), o governo iniciou as negociações com a oferta de 4,26% de reajuste a partir de janeiro de 2026, acrescido de 0,5 ponto percentual em setembro.

Após a primeira interrupção, o Executivo subiu o percentual adicional para 0,74% em setembro, totalizando 5% no ano. Já o Fuaspec propôs manter os 4,26% em janeiro e acrescentar 1% a partir de maio.

São 160 mil servidores públicos, dos quais cerca de 79 mil são inativos. (Bruno Vasconcelos, especial para O POVO)