Apesar do apoio de Naumi a Elmano, vereadores do partido dele declaram apoio a Ciro

Foto: Lorena Frota / Especial para O POVO Em sessão na Câmara Municipal de Caucaia nessa terça-feira, 10, vereadores do PSD criticaram a gestão do governador Elmano de Freitas

Dois vereadores de Caucaia filiados ao PSD, partido que integra a base do governador Elmano de Freitas (PT) no Ceará, criticaram a gestão do petista e sinalizaram apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa eleitoral deste ano.

Em declaração recente ao O POVO, o prefeito Naumi Amorim, que é do PSD, apontou que a tendência é que o partido apoie a reeleição de Elmano.

Na sessão de terça-feira, 10, o vereador J. Wellington (PSD) comparou os valores destinados a Caucaia no mandato do ex-prefeito Vitor Valim (PSB) e no primeiro ano de gestão Naumi.

“Queria que esse governador do Ceará ajudasse nosso município da mesma forma que ele ajudou na gestão do Vitor (Valim), o ex-prefeito. Eu só quero que ele equipare valores para que o nosso município possa ter estradas, o restante do mercado das Malvinas, e o que está faltando”, iniciou. Em seguida, o parlamentar se declarou "antipetista" e disse que não votaria em Elmano.

“Se ele mandar e ajudar o nosso município, eu venho aqui à tribuna ou a esse microfone e vou parabenizar e agradecer. Não voto nele de maneira alguma. Minha posição, se for Ciro, eu voto Ciro. Eu sou antipetista, não voto PT, mas se ele fizer pelo meu município, pelo nosso município que tanto sofre, eu vou parabenizar”, continuou.

O vereador Mersinho Gonçalves (PSD) também criticou Elmano. O vereador Thiago Conrado (Republicanos) elogiou uma sugestão feita por Marsinho ao Governo do Estado para a construção de uma escola de Ensino Médio no bairro Potira II.

“Tem que parabenizar ele (Elmano) se fizer. Como eu sei que ele não vai fazer, porque vai perder a eleição, quem vai fazer é o meu futuro governador Ciro Gomes. Aí, eu tenho certeza, mas eu já quero deixar encaminhada essa indicação”, falou.

O presidente do PSD Ceará e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Domingos Filho, disse que, independentemente das reações na base, os filiados ao partido estarão engajados na campanha — mas não disse de quem.

"A disputa local entre PSD e PT nas eleições municipais e que ainda se estende para eleições de deputados estaduais e federais em Caucaia gera esse tipo reações na base. O PSD tem demonstrado nas eleições que é um dos partidos que mais engaja seus militantes nas eleições, o que, seguramente, ocorrerá nessa eleição de 2026", afirmou Doimingos.

Apesar de o PSD ter se consolidado como um dos principais aliados do PT no Ceará, ao lado do PSB, a presença do partido na chapa majoritária neste ano ainda está sendo discutida.

Domingos Filho adiou a discussão sobre o assunto, mas considerou “razoável” o partido pleitear uma das vagas na chapa majoritária da base do governo.