Assembleia aprova projetos de Elmano com voto de oposição, que protesta contra urgência

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) esvaziado mesmo em dia de votação de projetos do governo

Pré-carnaval, cerca de 10h30min da quinta-feira, 12, menos de dez deputados estaduais estavam presentes no Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). A maioria eram de parlamentares da oposição. Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) usou a tribuna para criticar o Carnaval, Almie Bié (PP) e Nizo Costa (PT) falaram sobre obras do governo. Os três deixaram o local logo após as falas.

Com mais de uma hora e meia de sessão, foram lidos projetos enviados pelo Poder Executivo. Um institui a Política Estadual de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos e cria o Selo Doador de Alimentos do Ceará, outro prevê a criação do Fundo Penitenciário, e por fim, a instalação do Programa Estadual de Apoio Humanitário ao Traslado e Sepultamento Digno de Cearense Vitimados no Exterior, que dará apoio para o transporte dos corpos de pessoas que morrerem fora do País. Todos tramitaram em regime de urgência.

O deputado estadual Sargento Reginauro, líder do União Brasil, afirmou que a bancada de oposição iria votar contra a solicitação de tramitação em urgência das matérias por entender não haver necessidade e limitar o tempo de discussão.

"Vamos votar contra o regime de urgência mesmo entendendo que uma dessas matérias poderia até ter um pouco de urgência por se tratar de alimentação, enfim, mas temos dois projetos colocados conjuntamente que não tem motivo para tramitar em regime de urgência então a gente vai solicitar que a nossa base vote contra o regime de urgência, não é contra as matérias", disse.

Os projetos foram aprovados nas comissões e aprovados por unanimidade em plenário. Mesmo com as discussões, deputados titulares das comissões desciam para o local e após o trâmite deixavam o ambiente. Próximo de 12h30min, Julinho (PT) pediu verificação de quórum, o número de presentes na sessão. São necessários pelos menos 16 deputados para continuar as atividades, apenas oito marcaram presença no plenário e a sessão foi levantada.