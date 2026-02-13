Câmara aprova reajuste de 4,76% para servidores de Fortaleza

Foto: Marcelo Bloc / O POVO Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o reajuste salarial de 4,76% aos servidores públicos municipais

Os vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovaram, nesta quinta-feira, 12, o reajuste salarial de 4,76% aos servidores públicos municipais. A mensagem foi enviada para apreciação, em regime de urgência, pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). O novo índice é retroativo a 1º de janeiro deste ano.

O índice será sobre o vencimento-base das categorias do serviço público municipal que ainda não tiveram reajuste neste ano e é retroativo a 1º de janeiro.

De acordo com a Câmara, a medida será aplicada ao vencimento-base dos servidores, às verbas de representação de cargos comissionados e à remuneração de profissionais contratados temporariamente. Gratificações fixadas em valor nominal e complementações salariais determinadas pela Justiça, não vinculadas ao salário-mínimo, também entram na atualização.

Além do aumento no índice, o prefeito Evandro Leitão comprometeu-se a assinar o acordo judicial para iniciar o pagamento de anuênios atrasados, considerado um ponto crucial para a negociação pelas categorias. O petista informou que deve começar os pagamentos a partir do segundo semestre de 2026.

Conforme publicado pelo O POVO na última quarta, a proposta aceita é considerada “distante” do que a categoria julga ideal. Porém, o secretário geral do Sindifort, Augusto Monteiro, destacou que o avanço só foi possível “graças a mobilização e a pressão dos servidores”.

Segundo Monteiro, pesou a favor o compromisso do prefeito em assinar o acordo dos anuênios, que beneficiará mais de 7,5 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

“Nossa campanha salarial continua. Vamos seguir mobilizando, com as demais entidades que se agrupam na Fersep For e na União Sindical e pressionando pelos demais pontos de pauta, como o aumento do valor do auxílio refeição para R$ 20, calendário para reestruturar os planos de cargos, carreiras e salários ainda neste ano e as demais reivindicações. Tudo isso será tratado na Mesa Central de Negociação”, afirmou o secretário.