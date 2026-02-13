Ministros suspeitam que reunião fechada tenha sido gravada; Toffoli nega ter sido ele

Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO ￼MINISTRO do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli tem sido personagem da crise do Master

A saída do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli da relatoria do caso Master não aplacou a crise na Corte. Os ministros suspeitam que a reunião fechada realizada na noite dessa quinta-feira, 12, tenha sido gravada clandestinamente. Vazaram para a imprensa os diálogos do encontro no qual foi decidida a substituição de Toffoli na função.

A suspeita começou após a divulgação de uma reportagem publicada pelo portal Poder360, que traz detalhes da conversa entre os ministros e chega a apresentar algumas falas completas. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, integrantes do Supremo encaminharam a matéria jornalística a Toffoli.

O ministro afirmou que não gravou a reunião e demonstrou indignação. “Não sei como pode ter surgido essa suspeita. Eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros. Não relato conversas pessoais, nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida”, disse à colunista.

Trechos da reportagem do Poder360 expõem bastidores da reunião que contou com a presença dos 10 magistrados. Segundo a matéria, a sugestão de publicar uma nota em apoio a Toffoli em troca da saída do ministro da relatoria veio de Flávio Dino.

Conforme a publicação, no encontro, a ministra Cármen Lúcia, que defendeu a resolução do caso antes do Carnaval, teria falado sobre recuperar a imagem do STF: “Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo”.

Já Alexandre de Moraes, que votou a favor de Toffoli no encontro, criticou a atuação da Polícia Federal (PF) e falou em defesa da “institucionalidade”. Flávio Dino considerou que as 200 páginas apresentadas pela PF são “um lixo jurídico” e afirmou que “a crise hoje é política”.

Ao todo, além do próprio ministro, sete foram a favor da permanência de Toffoli na relatoria: Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Foram contrários, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, e a ministra Cármen Lúcia.

A saída de Toffoli da relatoria vem após possíveis conexões entre o ministro e o banco, além de críticas relacionadas a condução do caso.

Atualização mais recente mostra que o relatório da PF indicou citações ao nome de Toffoli em conversas extraídas do celular do banqueiro e fundador do Master, Daniel Vorcaro, incluindo pagamentos feitos pelo empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, além de mensagens entre o banqueiro e o ministro do Supremo, entre elas o convite para uma festa de aniversário.

Conforme publicado pelo colunista João Paulo Biage, do O POVO, Toffoli divulgou uma nota em que nega qualquer relação com Vorcaro e destaca que “jamais recebeu qualquer valor” do banqueiro ou de Zettel.

“O ministro desconhece o gestor do Fundo Arllen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”, diz a nota enviada pelo gabinete de Toffoli.

O ministro, porém, confessou que a Maridt, empresa da família dele, recebeu valores referentes à venda do resort Tayaya, negociada com Zettel por meio do fundo Arllen.

Em janeiro, a relação de Toffoli com o resort também foi questionada. Informações do jornal Estado de São Paulo mostraram que Zettel, preso temporariamente em janeiro, seria o dono de um fundo de investimentos que comprou a participação de dois irmãos de Toffoli no resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. O fundo é gerido pela Reag Investimentos, investigada na Operação Compliance Zero.

Em novembro do ano passado, o ministro viajou para o Peru, onde assistiu à final da Copa Libertadores. Toffoli teria viajado no jatinho do empresário Luiz Pastore ao lado de outros torcedores, entre eles o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende um dos diretores do banco Master. Segundo o UOL, o ministro teria afirmado que é amigo de Pastore e que não conversa sobre processos em viagens.

Além disso, a condução do caso foi alvo de críticas. Em dezembro, após a prisão de Vorcaro, o ministro puxou a investigação para o Supremo. A Corte atua em processos que envolvem autoridades com foro privilegiado e um dos documentos apreendidos pela PF citaria o deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA).

Toffoli também impôs sigilo absoluto na investigação. O ministro determinou que todos os bens, documentos e eletrônicos apreendidos fossem levados ao Supremo para serem mantidos lacrados e sem acesso à internet. Porém, após pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), o ministro reconsiderou e autorizou que o material fosse enviado ao órgão.

Nesta quinta, após a reunião entre os magistrados que durou cerca de três horas, Dias Toffoli pediu para deixar a relatoria do caso do Banco Master. Em nota, assinada pelos dez ministros da Corte, os integrantes expressaram apoio a Toffoli e indicaram a inexistência de suspeição ou impedimento.

“Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição”, diz a nota.

Agora, o ministro André Mendonça assume a relatoria do caso e poderá rever pontos relacionados à investigação e levar o caso à primeira instância, por exemplo. De acordo com o G1, o ministro se reuniu, nesta sexta-feira, 13, com delegados da PF para obter mais detalhes sobre as investigações.

Mendonça foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021 e assumiu a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello.

Partidos defendem Toffoli na crise do Master

A Federação União Progressista divulgou nessa sexta-feira, 13, nota em defesa do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto é assinado pelo presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, e pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda. A federação sustenta que "é preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida".

A manifestação ocorre em meio à repercussão das menções encontradas a Toffoli no celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro pela Polícia Federal (PF).

Uma das pessoas mais próximas a Vorcaro em Brasília era Ciro Nogueira. Segundo relatos de pessoas próximas ao parlamentar, ele foi ouvido antes de o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, dar aval à oferta de compra do Master pelo BRB e é considerado peça-chave na negociação, já que Ibaneis busca apoio para a eleição de 2026, quando pretende disputar o Senado.

Antes mesmo da formalização da federação União Progressista, Rueda ofereceu uma aliança para pavimentar a campanha de Ibaneis em 2026. Além disso, Ciro apresentou emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da autonomia financeira do Banco Central para elevar o teto de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.

O União Brasil, que Rueda preside, controla o RioPrevidência, fundo de previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou cerca de R$ 1 bilhão no Master.

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, resistem à instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master. A mensagem transmitida a parlamentares que coletam assinaturas é que o dirigente estava pessoalmente interessado nas discussões e teria determinado o envio de emissários do União para tratar do tema. Nos bastidores, essas movimentações são atribuídas à chamada "Bancada do Master".

O presidente nacional do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força, também divulgou nota pública em defesa de Toffoli. (Agência Estado)

Relator admite pressão contra ida de Toffoli

Relator da CPI do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) admitiu que sofre pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de políticos, dentro e fora do Congresso, para impedir que a comissão vote a convocação do ministro Dias Toffoli. A declaração foi dada na sexta-feira, 13, em entrevista à GloboNews.

Toffoli deixou a relatoria do caso envolvendo o Banco Master após a Polícia Federal (PF) encontrar menções a ele no celular do dono da instituição, Daniel Vorcaro.

O ministro recebeu dinheiro de uma empresa que realizou negócios com um fundo ligado ao cunhado de Vorcaro. Toffoli confirmou que é sócio da empresa, mas afirmou que não mantém "relação de amizade" com o banqueiro.

"Sempre há pressão quando se lida com investigados deste tamanho São bilhões de reais e figuras muito poderosas nas três esferas do poder", disse Vieira. "Isso é completamente previsível. Não foi a primeira vez nem será a última."

Vieira classificou como "vexame" a nota assinada por todos os magistrados do STF em defesa de Toffoli. "Os recados que estão sendo enviados para a Polícia Federal são terríveis, são duríssimos. A nota publicada por dez ministros do Supremo é um vexame porque diz que Toffoli não pode continuar como relator, mas, ao mesmo tempo, afirma que ele é imaculado e intocável", declarou.

O senador também criticou o fato de apenas a Procuradoria-Geral da República (PGR) poder autorizar a investigação de ministros da Corte. (Agência Estado)

Ventilação

"Não sei como pode ter surgido essa suspeita. Eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros. Não relato conversas pessoais, nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida"

Dias Toffoli, à jornalista Mônica Bergamo

Reunião

"Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo"

Cármen

Lúcia, ministra do Supremo, segundo reportagem do Poder360