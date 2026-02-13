"Se depender do meu voto, será o senador mais votado do Ceará", diz Ciro sobre Capitão Wagner

Foto: Helena Paz/Assessoria Heitor Férrer ￼CIRO, Heitor, Wagner e políticos de Lavras da Mangabeira

Apontado como pré-candidato a governador do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) recebeu apoio do deputado estadual Heitor Férrer (União Brasil) e afirmou esperar que o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) seja o candidato a senador mais votado do Ceará.

Em vídeo publicado nas redes sociais de Ciro e de Heitor, o deputado diz que nunca havia subido no palanque por ninguém na disputa a governador, mas que desta vez será diferente.

"Na minha vida pública, tem sido pouco comum subir em palanque de Governo do Estado, nunca subi. No seu (de Ciro), eu vou subir com muita convicção de que chegou o momento para o Ceará mudar. Nós estamos em um estado em que o número de assassinatos por ano chega a quase quatro mil. Nós temos na fila de espera por cirurgias mais de 60 mil cearenses. E nós temos mais de 300 mil famílias sem moradia digna. Então, são desafios que nós achamos que você vai ser um protagonista de soluções", disse Férrer.

O deputado estava acompanhado do presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, e de líderes políticos do município de Lavras de Mangabeira, terra natal do deputado.

Heitor está no quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Na atual legislatura, ele ficou como suplente, mas com a eleição do então deputado Oscar Rodrigues (União Brasil) para prefeito de Sobral, em 2024, Férrer herdou a vaga do colega de partido.

Em 1998, Heitor concorreu a vice-governador em chapa encabeçada por José Airton (PT), além de ter concorrido a prefeito de Fortaleza em quatro oportunidades.

Uma das marcas da trajetória de Férrer como deputado foi a atuação na oposição, especialmente durante o governo Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro. Apesar disso, o ex-ministro afirmou ter grande apreço e que o apoio serve como "mais uma rodela de corda" para que aceite o desafio de concorrer a governador.

"Heitor Férrer é um dos deputados mais combativos do Ceará, sempre tive por ele grande admiração, grande afeto. Nem sempre juntos, como ele lembrou, mas eu nunca deixei de respeitá-lo e de me sentir respeitado por ele", afirmou.

O ex-governador disse sempre ter tido, no âmbito pessoal, uma boa relação com Férrer. "Fraternalmente, sempre nos encontramos, nos cumprimentamos, nos abraçamos e agora é a ocasião de receber um apoio tão importante, eu pegar mais uma rodela de corda para ver se eu atendo a esse pulso do meu coração de servir ao Ceará", afirmou Ciro.

Por fim, Ciro agradeceu aos líderes de Lavras e anunciou total apoio para que Capitão Wagner concorra a uma das vagas em disputa ao Senado nas eleições de outubro.

"Se depender do meu voto, vai ser o senador mais votado do Estado do Ceará", concluiu.