Advogada presa teria extorquido deputado

A advogada cearense Paloma Gurgel de Oliveira, de 38 anos, é acusada de tentativa de extorsão pelo deputado estadual Simão Pedro (PSD). Paloma foi presa em janeiro deste ano suspeita de integrar uma facção criminosa que praticava extorsões no Ceará e no Rio Grande do Norte.

Conforme publicado pelo O POVO em novembro do ano passado, Simão Pedro denunciou que foi alvo de ameaças à integridade física e à vida, além de uma tentativa de extorsão. O parlamentar contou que as ameaças começaram após um casal tentar aproximação.

Eles alegaram, conforme a denúncia, ter acesso a emendas de deputados federais e buscavam um município para a destinação dos recursos. Após terem conhecimento da relação do deputado com o Orós, uma pessoa da dupla retornou a contatá-lo para informar ter colocado uma emenda na cidade.

No início de 2025, após ter sido eleito com 58,41% dos votos, Simão renunciou ao cargo de prefeito do Município e a mãe dele, a vice-prefeita eleita Tereza Cristina (PSB), assumiu como prefeita.

O ápice das ameaças ocorreu quando uma terceira pessoa, que seria a advogada, entrou em contato afirmando fazer parte de uma organização criminosa, conforme informou Simão ao O POVO. Ela teria sido a responsável pelas tentativas de extorsão e de ameaças à vida do parlamentar.

A advogada foi presa no dia 23 de janeiro no bairro Tirol, em Natal. Além dela, uma mulher de 22 anos foi presa em Fortaleza, no bairro Carlito Pamplona.