Faixas, discursos e brindes podem configurar crime eleitoral no Carnaval

O Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Caopel) do Ministério Público, em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral do Estado, fiscaliza a atuação de políticos durante o Carnaval deste ano eleitoral.

O promotor de Justiça e coordenador do Caopel do Ceará, Igor Pinheiro, em entrevista ao programa O Povo da Tarde, na rádio O POVO CBN, explicou ser proibido em festas patrocinadas pelo poder público enaltecer prefeitos, gestores públicos e sobretudo pré-candidatos assumidos que são apoiados pelos gestores locais.

"Esse enaltecimento se dá tanto através de palavras, gestos, mas também faixas, cartazes. O pedido de voto hoje é encarado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não só com aquela expressão clichê e comum de 'vote em mim' ou 'não vote em mim', mas também com expressões que indicam pedido de continuidade, pedido de reeleição de algumas pessoas ou pedido de não eleição de outras", explicou.

Outro comportamento comum e considerado grave é a caridade eleitoreira oportunista, disse o promotor. "Pré-candidatos se aproveitam de grandes eventos para sair fazendo a distribuição gratuita de bens, de benesses, realizando muitas vezes sorteios, rifas, bingos para fins de aliciamento eleitoral. Isto é crime eleitoral, tipificado no artigo 334 do Código Eleitoral e que tem, inclusive, pena de cassação de registro ou do mandato eventualmente conquistado", apontou.

Outra conduta vedada que foi apontada pelo promotor é a divulgação das festas oficiais em canais institucionais dos órgãos públicos, como prefeituras.

"O gestor de plantão tem todo o direito, como qualquer político, de usar suas redes sociais para fazer a divulgação, em uma espécie de prestação de contas do que ele vem fazendo na frente da administração pública. Porém, a Constituição Federal determina que não pode haver promoção pessoal, de modo que o perfil institucional de determinado município não pode ser utilizado para enaltecer demasiadamente a pessoa do gestor, ainda que seja agradecendo ou informando, entre aspas, a realização daquele evento de Carnaval.

Igor explicou que os gestores públicos, prefeitos, deputados e pré-candidatos podem comparecer às festas de Carnaval, como a qualquer outra festa de natureza pública. "O que não pode é transformar a presença em comício, em ato de propaganda eleitoral antecipada", explicou. Artistas contratados não devem sair agradecendo a prefeito ou políticos durante a exibição. Os contratados também devem ser notificados das proibições.

"A gente requereu que o gestor público, inclusive local, gravasse do começo ao fim todas as apresentações e, ao final dos eventos, encaminhasse ao Ministério Público, como forma de demonstração de boa fé dele para o cumprimento da lei", acrescentou.

Fiscais

Qualquer pessoa pode filmar irregularidade e denunciar, de forma anônima. Se não conseguir filmar ou fotografar, ainda pode informar ao Ministério Público o que presenciou de irregular