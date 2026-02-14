Fim do último tratado de não proliferação nuclear entre EUA e Rússia eleva ameaça atômica

Foto: CLAYTON WEAR / FORÇA AÉREA DOS EUA / AFP ￼MÍSSIL balístico intercontinental Minuteman III desarmado é lançado durante teste de desenvolvimento

Chegou ao fim o último tratado de não proliferação de armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos, o que demarca uma mudança importante no controle de armamentos desde a Guerra Fria. Pela primeira vez em mais de meio século, deixa de haver limite legal aos maiores arsenais atômicos do mundo, cenário que gera apreensão diante de uma nova corrida nuclear entre as duas maiores potências atômicas do planeta.

À meia-noite de 5 de fevereiro (21 horas do dia 4 em Brasília), expirou o prazo para renovação do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, o Novo START, que restringia o arsenal estratégico de cada um dos dois países a 1.550 ogivas e 800 sistemas de lançamento. Assim, Moscou e Washington ficam formalmente liberadas de uma série de restrições sobre os respectivos arsenais nucleares.

Rússia e Estados Unidos controlam conjuntamente mais de 80% das ogivas nucleares do mundo. Estima-se que cada um possua mais de 5 mil ogivas nucleares. O número excede o total limitado no tratado pois também inclui armamentos desativados e armazenados, ou seja, que não podem ser empregados imediatamente.

O Novo START, firmado pela primeira vez em 2010, limitava o arsenal nuclear de cada parte a 1.550 ogivas estratégicas implantadas, uma redução de quase 30% com relação ao limite anterior estabelecido em 2002.

Moscou está em primeiro lugar, com 5.459; enquanto os EUA têm 5.177. Em terceiro lugar, mas bem atrás, aparece a China, com 600 ogivas nucleares. É justamente o rápido crescimento do arsenal nuclear de Pequim – foram 100 novas ogivas desenvolvidas só em 2023 – que tem sido apontado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como o principal motivo para o abandono do New START.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o classificou como "um momento sério para a paz e a segurança internacionais" e exortou Washington e Moscou a "retornarem à mesa de negociações sem demora e a estabelecerem um quadro sucessor".

"Esta dissolução de décadas de conquistas não poderia chegar em pior hora: o risco de uma arma nuclear ser utilizada é o mais alto em décadas", advertiu Guterres em comunicado.

O papa Leão XIV alertou para o risco de uma "nova corrida armamentista" e fez "um apelo urgente para que não se abandone este instrumento sem tentar garantir-lhe um seguimento concreto e eficaz".

"A situação atual exige que se faça tudo o que for possível para evitar uma nova corrida armamentista", acrescentou o pontífice americano. Leão XIV considerou "mais urgente do que nunca substituir a lógica do medo e da desconfiança por uma ética compartilhada".

As capitais europeias também não ficaram atrás, mas atribuíram a responsabilidade do fracasso a Moscou. A França, única potência nuclear da União Europeia, fez um chamado às grandes potências nucleares — Estados Unidos, Rússia e China — para trabalhar por um sistema internacional de controle de armamentos.

"É o ápice de uma série de retrocessos das normas internacionais que contribuem para a estabilidade estratégica", declarou o Ministério das Relações Exteriores francês, que apontou a "Rússia" como "responsável por esses retrocessos".

A coalizão global de ONGs ICAN (sigla em inglês para Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares) colocou russos e americanos no mesmo plano e pediu que ambos se comprometam publicamente a respeitar os limites do tratado Novo START, "enquanto se negocia um novo quadro".

Novo Start, o fim de um tratado nuclear de outra época

A expiração do Novo Start marca o fim dos grandes acordos bilaterais de desarmamento nuclear e a transição para uma ordem menos regulada, com a ascensão da China e a revolução tecnológica como pano de fundo

O que previa o Novo START?

Este acordo foi assinado em 2010 em Praga pelos então presidentes americano, Barack Obama, e russo, Dimitri Medvedev.

Naquele momento, o pacto era um dos componentes cruciais da chamada política do "reset", um recomeço na tentativa de Washington de "restabelecer" as relações com o Kremlin.

O acordo Novo Start limitou os arsenais das duas potências nucleares a um máximo de 1.550 ogivas estratégicas ofensivas para cada um, o que representa uma redução de quase 30% em comparação com o limite anterior, fixado em 2002.

Também limita o número de lança-mísseis e bombardeiros pesados a 800.

O tratado implica, ainda, uma série de inspeções mútuas de instalações militares, um pilar da política de desarmamento conhecida como "Confia, mas verifica", defendida pelo ex-presidente americano Ronald Reagan.

Em janeiro de 2021, a Rússia e o governo do presidente democrata Joe Biden chegaram a um acordo de última hora para prorrogá-lo por cinco anos, até 4 de fevereiro de 2026, em um clima de grande desconfiança mútua, mesmo antes de a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Nova ordem

Duas tendências fundamentais transformam o panorama nuclear e, segundo alguns, fazem com que o tratado tenha deixado de ser pertinente: o aumento do poder nuclear chinês e os avanços técnicos, como a inteligência artificial (IA) ou a conquista espacial.

A China é a terceira potência nuclear, embora esteja muito atrás da Rússia e dos Estados Unidos, e sua trajetória ascendente preocupa muito Washington.

Algumas vozes afirmam que Washington corre o risco de enfrentar o problema de obter uma dissuasão eficaz tanto contra Moscou quanto contra Pequim.

Os Estados Unidos se veriam obstruídos se o tratado os vinculasse apenas à Rússia e Pequim não quer um.

Além disso, as revoluções tecnológicas "permitem novas formas de dissuadir e forçar o adversário", o que complica a equação, ressalta Fayet.

Por exemplo, o projeto americano do Domo de Ouro, que prevê capacidades de interceptação de mísseis instaladas no espaço, preocupa Moscou porque poderia pôr em risco o princípio da vulnerabilidade recíproca e aceita, uma pedra angular do diálogo dissuasório.

Nestas condições, segundo Fayet, "a expiração do Novo Start pode ser uma oportunidade para fazer o controle de armamentos de outra maneira: incluir estas novas tecnologias no perímetro controlando o tipo de vetores (que servem para lançar uma ogiva nuclear) ou de armas em vez de simplesmente contar as ogivas nucleares; ou, por exemplo, acordar não incluir a IA nas armas atômicas".

EUA pedem negociação com Rússia e China sobre não proliferação nuclear

Após o fim do Novo START, Estados Unidos e Rússia emitiram sinais de que desejam entendimento, mas há divergências sobre os termos — e mesmo atores envolvidos.

A Rússia anunciou o término de sua vinculação ao tratado. "Assumimos que as partes do Novo Start já não estão ligadas a nenhuma obrigação nem declaração simétrica no contexto do tratado", afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo em comunicado.

Contudo, durante conversa no mesmo dia com o homólogo chinês Xi Jinping, o presidente russo "ressaltou que, nesta situação, agiremos com prudência e responsabilidade", informou o assessor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, em entrevista coletiva.

"Continuamos abertos a encontrar vias de negociação e a garantir a estabilidade estratégica", assegurou Ushakov.

Em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao New York Times que, se o tratado expirasse, ele faria "um acordo melhor".

Houve proposta do presidente Vladimir Putin para a renovação do Novo START por um ano, ainda em setembro de 2025. Mas o país parece ter perdido a paciência. "A falta de resposta também é uma resposta", disparou na semana passada Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores, durante viagem a Pequim.

Segundo ele, a Rússia "está pronta para uma nova realidade em que as duas maiores potências nucleares do mundo não terão limites pela primeira vez em décadas".

No dia 6, os Estados Unidos instaram a uma negociação tripartite com a Rússia e a China para estabelecer novos limites às armas nucleares. Trump defendeu "um tratado novo, aprimorado e modernizado".

A China já rejeitou aderir às negociações de desarmamento "nesta etapa", enquanto a Rússia sugeriu que outros Estados com armas nucleares, como Reino Unido e França, também deveriam ser incluídos.

"O controle de armas já não pode ser uma questão bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia", escreveu o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em um artigo publicado online.

"Outros países têm a responsabilidade de ajudar a garantir a estabilidade estratégica, e nenhum mais do que a China", afirmou.

Thomas DiNanno, subsecretário de Estado americano para controle de armas, apresentou um novo plano na Conferência de Desarmamento da ONU, no qual acusa o tratado Novo START de apresentar "falhas fundamentais".

DiNanno declarou que "as reiteradas violações da Rússia, a expansão dos arsenais em todo o mundo e as falhas no desenho e na aplicação do Novo START dão aos Estados Unidos um claro imperativo para exigir uma nova arquitetura que enfrente as ameaças de hoje, e não as de uma época passada".

"Rússia e China não deveriam esperar que os Estados Unidos fiquem de braços cruzados enquanto elas burlam suas obrigações e ampliam suas forças nucleares", escreveu Marco Rubio, secretário de Estado da Casa Branca.

"Manteremos uma dissuasão nuclear robusta, crível e modernizada. Mas faremos isso enquanto exploramos todos os caminhos para atender ao desejo genuíno do presidente de um mundo com menos dessas armas terríveis", acrescentou.

Trump afirmou querer retomar os testes nucleares pela primeira vez em décadas, embora até agora não tenha adotado essa medida.

DiNanno acusou a China de se aproveitar das restrições juridicamente vinculantes entre Estados Unidos e Rússia para começar a expandir o arsenal em um ritmo histórico e afirmou que o país "caminha para superar mil ogivas nucleares até 2030".

"Enquanto estamos aqui hoje, o arsenal nuclear da China não tem limites, não tem transparência, não tem declarações, não tem controles", disse.

DiNanno insistiu que "a próxima era do controle de armas pode e deve continuar com um foco claro, mas exigirá a participação não apenas da Rússia à mesa de negociações".

Rússia e Estados Unidos controlam juntos mais de 80% das ogivas do mundo. Mas o arsenal nuclear da China cresce mais rapidamente do que o de qualquer outro país, a um ritmo de cerca de 100 novas ogivas por ano desde 2023, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

O representante adjunto da China junto ao escritório da ONU em Genebra, Shen Jian, reiterou a posição oficial de Pequim. Ele afirmou perante o organismo de desarmamento que "as capacidades nucleares da China estão muito longe do nível das dos Estados Unidos ou da Rússia".

"A China não participará de negociações de desarmamento nuclear nesta etapa", disse, insistindo que os "Estados que possuem os maiores arsenais nucleares devem continuar cumprindo suas responsabilidades" nessa área.

A Rússia considera que qualquer novo diálogo deveria incluir outros Estados com armas nucleares, como França e Reino Unido, segundo seu embaixador Gennadi Gatilov junto à Conferência de Desarmamento em Genebra.

O embaixador britânico, David Riley, pareceu descartar a ideia, insistindo que "o Reino Unido mantém uma dissuasão nuclear mínima".

Por sua vez, a embaixadora francesa, Anne Lazar-Sury, afirmou que "todos os Estados com armas nucleares" deveriam buscar medidas para "reduzir o risco de uso de armas nucleares". (AFP)

Negativa

A China negou nesta semana as acusações dos Estados Unidos de ter realizado testes nucleares secretos, versão que qualificou de "mentira descarada", e acusou Washington de buscar desculpas para retomar seus próprios testes

Os tratados nucleares

Como o próprio nome diz, o Novo START não é o primeiro do tipo. O START 1 foi lançado ainda durante a Guerra Fria pelo presidente Ronald Reagan e assinado em 1991, cinco meses antes do colapso da União Soviética, pelo sucessor de Reagan, George H. Bush, e pelo soviético Mikhail Gorbachev, entrando em vigor em 1994.

Já o START 2, cujos termos foram definidos em 1993, foi colocado de lado por causa de tensões entre Moscou e Washington na virada do século.

Em 2010, Barack Obama e Dmitri Medvedev assinaram o New START, que entrou em vigor no ano seguinte.

Os tratados, junto com os esforços mundiais para a redução dos riscos de uma guerra nuclear, surtiram efeito.

Em 1986, o total de ogivas no mundo alcançava impressionantes 70 mil unidades.

Em 2025, no entanto, esse número estava em 12 mil.

Buracos no Novo START

Além de limitar o número de ogivas atômicas, o Novo START também determinava o controle mútuo das instalações nucleares, por meio de inspeções e troca de dados. O objetivo era excluir a possibilidade de um dos dois países lançar mão "acidentalmente" de um ataque nuclear ao interpretar mal as informações do outro lado. Mas, no atual contexto, esse ponto não tem funcionado como previsto.

A pandemia de Covid-19 levou, em 2020, à suspensão das inspeções locais. Dois anos depois, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Putin rejeitou vistorias e troca de dados com os EUA, aliados de Kiev, que também deixaram de compartilhar com Moscou informações exigidas no âmbito do Novo START.

Riscos e perspectivas para os arsenais atômicos

Em meio a ruídos, Estados Unidos e Rússia aumentam os investimentos em instalações militares, com os líderes inclusive abordando abertamente a possibilidade do teste e uso de armas atômicas.

O risco maior é que essa corrida nuclear, que já está em curso, fique ainda mais perigosa. "Sem o tratado, cada lado ficará livre para acrescentar centenas de ogivas aos seus mísseis e bombardeiros pesados, praticamente dobrando o tamanho de seus arsenais existentes hoje", afirmou Matt Korda, diretor do Projeto de Informação Nuclear da Federação de Cientistas Americanos (FAS), à agência Reuters.

"Há muitas pessoas no establishment nuclear que querem aumentar rapidamente o tamanho da potência dos EUA para combater o fortalecimento estratégico da China", disse Daryl Kimball, diretor da Associação de Controle de Armas em Washington, ao jornal britânico The Guardian.

Segundo ele, o fim do Novo START poderá ameaçar o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), de 1970, que também passará por uma revisão em 2026.

O TNP prevê que países que não possuam armas nucleares, como o Brasil, se mantenham assim. A contrapartida é que as nações nucleares se comprometam a fazer esforços em direção a um desarmamento.

O Kremlin assegurou que agirá de forma "responsável" com a expiração do tratado. De todo modo, as limitações técnicas servem como freio. "Os obstáculos são difíceis de avaliar por parte da Rússia", assinala a pesquisadora Héloïse Fayet, do Instituto Francês de Relações Internacionais (Ifri).

"Da parte americana, podem voltar a pôr em serviço ogivas que estavam em estoque, o que não é muito complicado, sobretudo porque a NNSSA (a autoridade de segurança nuclear americana) intensifica sua produção de trítio, um gás indispensável", acrescenta.

A NNSSA anunciou, em 26 de janeiro, ter realizado "um número recorde de 13 extrações de trítio em nove meses".

Isso "demonstra o que o setor da segurança nuclear pode alcançar quando age com urgência e determinação. A entrega bem-sucedida de trítio é essencial para satisfazer os requisitos de dissuasão", disse Brandon Williams, administrador da NNSA. (AFP)

Mudança

A expiração do Novo START marca a transição para uma ordem nuclear menos regulada, embora as inspeções tenham sido suspensas em 2023, devido à ofensiva russa lançada na Ucrânia em fevereiro de 2022