Glêdson diz que relação institucional com Elmano hoje é inexistente

Foto: JORGE VITOR, EM 22/8/2024 ￼GLÊDSON Bezerra diz não saber quem apoiará para presidente

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou que atualmente não mantém relação institucional com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A declaração foi dada nesta sexta-feira, 13, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Segundo Glêdson, o clima político entre ele e Elmano, marcado por trocas de críticas públicas ainda no ano passado, não evoluiu para um diálogo produtivo. “A relação realmente hoje não existe, ela é inexistente, lamentavelmente”, declarou o prefeito.

O prefeito disse que tentou estabelecer interlocução com o Governo do Estado por meio de encontros, reuniões, mensagens e ofícios, mas alegou que não obteve retorno. Ele criticou o que classificou como falta de resolutividade da gestão estadual em relação às demandas de Juazeiro do Norte.

“Eles não pagam o que devem, eles não dão satisfações e quando eles vem, vem com esse subterfúgio como eu acabei de dizer”. O prefeito disse estar disposto a participar de uma reunião oficial, de caráter institucional, em gabinete e a portas fechadas, mas que não pretende comparecer a eventos que, segundo ele, tenham viés político-partidário.

Apesar do distanciamento atual, Glêdson lembrou que apoiou candidaturas do campo governista em eleições anteriores, citando votos em Fernando Santana e Camilo Santana.

Bezerra voltou a cobrar o governo por verbas que teria a receber. Ele confirmou que os valores referentes à conclusão do Memorial Padre Cícero foram liberados e a obra, em andamento, deve ficar pronta em março deste ano.

"Só que esse recurso só foi liberado muito por força da cobrança de toda a Igreja Católica, que realmente se envolveu. E aí, infelizmente, fora essa liberação, que aconteceu lá atrás, eles não liberam mais", explicou.

O prefeito, que já afirmou anteriormente ter quase R$ 15 milhões a receber do governo Elmano, lamentou que o Executivo estadual afirme que o município está sem certidão trabalhista. Ele explicou que a regularização da certidão se dará quando for paga, ou parcelada, uma dívida referente a um novo precatório.

"Eu já paguei mais de R$ 19 milhões de dívidas trabalhistas e agora chegou mais esse precatório de R$ 8 milhões. O que me entristece é saber que o Governo do Estado sabe que o Juazeiro do Norte estava regular durante muito tempo. Daqui a pouquinho eu vou regularizar essa situação de dívidas de gestores anteriores novamente. A gente regulariza tudo, entrega as certidões, a gente fica com uma certidão durante meses e meses e eles simplesmente não pagam", alegou.

Glêdson continuou: "Aí eles esperam acontecer um fato como esse, aí diz: 'Olha, a gente não paga agora porque está sem certidão'. Então, quando a gente resolver mais essa dívida de governos anteriores, eu vou voltar aqui", explicou.

Bezerra reafirmou que, caso Ciro seja candidato a governador, irá apoiá-lo. "Torço que ele seja candidato, que ele seja eleito. Vamos trabalhar para isso e que ele possa fazer um grande governo e que possa colocar o Ceará nos trilhos do desenvolvimento que, hoje, infelizmente, a situação do estado degringolou", acrescentou.

Após ter apoiado Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022, Glêdson disse que não definiu ainda quem apoiará para presidente neste ano, mas criticou a polarização entre aliados de Lula e de Bolsonaro que resume a política brasileira nos últimos anos.

"Eu vou analisar ainda todos os nomes que aparecerem. Só digo de já que essa divisão existente hoje, na minha opinião, não faz bem para nossa nação. As pessoas não estão escolhendo entre o ótimo e o excelente. As pessoas estão se deixando levar pelo anti. Quem é anti-PT, vota no Bolsonaro. Quem é anti-Bolsonaro, vota no Lula. E eu acho que essa não é a melhor estratégia para o cidadão escolher o seu representante político", argumentou.

Questionado sobre a disputa para vagas de deputado, Glêdson confirmou que deverá apoiar a candidatura da esposa Sandra Sampaio a deputada federal e do presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Felipe Vasques (Agir), a deputado estadual.

"A pré-candidatura de Sandrinha, minha esposa, ao cargo de deputado federal, brotou do nosso grupo político esse sentimento, esse desejo de ver a candidatura posta. Nós ponderamos muitas vezes se, do ponto de vista familiar, pessoal, a gente estava disposto a isso, porque a vida política representativa requer muito sacrifícios. Mas, como a gente tem dito no nosso grupo político, a liderança não se impõe, ela nasce, brota, é conquistada. E essa liderança foi natural", argumentou.

Sandra Cavalcante, conhecida popularmente como Sandrinha, é esposa do prefeito e figura influente na gestão municipal, onde atua como Chefe de Gabinete da Prefeitura.

O político defendeu ainda que a cidade volte a ter maior representatividade na política cearense e criticou o deputado estadual licenciado Fernando Santana (PT).

"No passado, nós já tivemos três federais e cinco estaduais e hoje nós não temos, não é? Hoje nós temos, daqui mesmo, da cidade, um deputado estadual. Fernando Santana não é daqui, não mora aqui, não faz política aqui. Então não posso dizer que ele é um candidato daqui, não trabalha por nós, não bota recurso para cá", afirmou.

Para ele, apenas um deputado olha pela região, embora fique de mãos atadas pelo governo. "O Davi de Raimundão (MDB) faz política aqui no dia a dia, mora aqui, conhece as pessoas daqui, enfim. Só que eu acho que a nossa representatividade junto ao Governo do Estado está fragilizada, porque o governo impõe para a bancada de deputados estaduais, pelo que eu percebo, um ritmo que você só pode dizer 'amém', você só tem que concordar. Eu acho que isso não é saudável", criticou.