Camilo assiste a desfile em homenagem a Lula com prefeito e ministro do STJ

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), assistiu de camarote ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no último domingo, 15, de Carnaval. O desfile homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Santana estava acompanhado de aliados cearenses, entre eles o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira (sem partido); o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PT); e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos. Também estavam presentes outros amigos e cônjuges, dentre eles, Onélia Leite, conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) e esposa de Camilo.

Camilo chegou em uma van com outros integrantes do Governo Lula. Nas redes sociais, Chagas compartilhou momentos do desfile cantando. Ele também publicou um vídeo retornando para Fortaleza. "Que coisa merecida, que coisa emocionante. Tava lá com o nosso ministro Camilo e a gente se emocionou demais com essa homenagem".