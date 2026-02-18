Eunício recebe apoio de prefeitos e do presidente da Aprece para o Senado

Foto: Reprodução/vídeo @euniciooliveira Deputado federal Eunício Oliveira publicou vídeos ao lado de prefeitos cearenses e do atual presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece)

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) continua buscando apoios para fortalecer a pré-candidatura ao Senado Federal. Na semana passada, o parlamentar publicou vídeos ao lado de prefeitos cearenses e do atual presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece), Joacy Júnior, o Juju.

Em um dos vídeos, Eunício aparece ao lado do prefeito de Solonópole, Webston Pinheiro (PSD), e do deputado estadual Simão Pedro (PSD), eleito prefeito de Óros em 2024, mas que renunciou para assumir vaga na Assembleia Legislativa do Ceará. Atualmente, o município é comandado por Tereza Cristina (PSB), mãe de Simão. Eunício também recebeu apoio do prefeito de Jaguaribara, Zé Filho (PSB) e do prefeito de Mombaça, Orlando Filho (Republicanos).



Desde o início deste mês, o deputado federal, que já foi presidente do Senado, intensificou o uso das redes sociais para expor os encontros, em meio a um cenário de disputa na base governista pelas duas vagas no Senado. O MDB Ceará, presidido por Eunício, já destacou que a preferência é reforçar a Câmara Alta.

Nos últimos dias, Eunício também apareceu ao lado de vereadores e suplentes de Fortaleza, como Luiz Sérgio (PSB), Professor Enilson (Cidadania), Aguiar Toba (PRD), Tony Brito (PSD), Wander Alencar (Agir), Raimundo Filho (PDT), Luiz Paupina (Agir), Kátia Rodrigues (PDT), Tia Francisca (PSD) e Ana do Aracapé (Avante).

O emedebista ainda esteve com o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) e vereadores do município, além de se encontrar com o ex-prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, e com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Will Almeida. O suplente de deputado federal Felipe Aguiar (MDB) também esteve entre os apoios divulgados.

O prefeito de Palhano, José do Lalá (PT), e o prefeito de Icapuí, Kleiton Pereira (PSD), também estão entre os nomes que manifestaram apoio à pré-candidatura de Eunício.