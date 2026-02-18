Receita detecta quebra de sigilo em vazamento de dados de parentes de ministros do STF

Acionada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito de uma investigação sobre suposto vazamento de dados fiscais de magistrados da Corte e familiares, a Receita Federal informou na última terça, 17, que detectou violação de informações de autoridades protegidas por sigilo no curso da investigação.
A Receita não especificou oficialmente se os dados vazados pertencem a ministros e seus parentes. Contudo, o Estadão apurou que houve quebra de sigilo fiscal da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, além do filho de um outro ministro. O Supremo informou que "foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas".
A Corte divulgou os nomes de quatro servidores públicos, da "própria Receita ou cedidos por outros órgãos", suspeitos de acessarem ilegalmente as informações. Os quatro investigados foram afastados das funções e tiveram o sigilo quebrado (bancário, fiscal e telemático). Eles estão proibidos de saírem das cidades onde residem e obrigados ao recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana. Os suspeitos tiveram os passaportes retidos e estão proibidos de deixar o País e de ingressar nas dependências do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Receita.
Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com as defesas, mas sem sucesso. Em nota, o Fisco informou que a auditoria sobre acesso ilegal a dados fiscais "envolve dezenas de sistemas e contribuintes". Na terça-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, no âmbito da investigação que mirou os servidores.
As diligências são fruto de um inquérito - aberto de ofício por Alexandre de Moraes em janeiro - para investigar se a Receita e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quebraram de forma irregular o sigilo fiscal de autoridades. Em dezembro, quando foram publicados detalhes do contrato da mulher de Moraes, Viviane Barci, para a defesa dos interesses do Banco Master no valor de R$ 129 milhões, o ministro revelou irritação com possíveis vazamentos e mandou a PF abrir inquérito.
A Receita questiona o inquérito, uma vez que, de acordo com interlocutores, o órgão não tem dados de contratos particulares e, além disso, o acesso a informações sigilosas sem procedimento fiscal aberto é uma prática sujeita a pena de demissão. Em nota, a Receita informou que os sistemas do órgão "são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal". Desde 2023, diz o Fisco, "foram ampliados os controles de acessos a dados, com forte restrição aos perfis de acesso e ampliação de alertas".
Além das buscas em endereços de servidores públicos, Moraes determinou medidas cautelares aos investigados, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do País.
"Em 12 de janeiro, o STF solicitou à Receita Federal auditoria em seus sistemas para identificar desvios no acesso a dados de ministros da Corte, parentes e outros nos últimos três anos. O trabalho foi incluído em procedimento que já havia sido aberto no dia anterior pela Corregedoria da Receita Federal com base em notícias veiculadas pela imprensa", destacou a Receita.