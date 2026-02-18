STF divulga nomes de servidores suspeitos de vazar dados

Foto: Wallace Martins/STF ￼FACHADA do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou os nomes dos quatro servidores públicos alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) na última terça-feira, 17. O grupo é suspeito de vazar dados sigilosos de familiares de ministros do STF e de autoridades públicas e outras práticas ilícitas.

Em nota à imprensa, o Supremo informou que, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram decretadas medidas cautelares contra Luiz Antônio Martins Nunes; Luciano Pery Santos Nascimento; Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes. Os nomes, que até então estavam sob sigilo, são servidores com cargos na Receita Federal ou que estavam cedidos por outros órgãos.

Luiz Antônio é empregado do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Luciano Pery e Ruth Machado são técnicos de seguro social pela Receita Federal; já Ricardo Mansano é auditor-fiscal da Receita. De acordo com o STF, a investigação identificou “diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguidos do posterior vazamento de informações sigilosas”.

“O caso não se exaure apenas na violação individual do sigilo fiscal, uma vez que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais, de difícil dissipação”, argumentou o tribunal em nota.

A Corte apontou ainda o vazamento de dados do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e afirmou que a apuração permanece sob responsabilidade da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de medidas cautelares contra os envolvidos, dentre elas o afastamento imediato das funções públicas, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de ingresso nas dependências do Serpro e da Receita Federal, além do recolhimento domiciliar em horários específicos e nos fins de semana. Os investigados também estão proibidos de deixar o País e tiveram os passaportes recolhidos.