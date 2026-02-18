Vereador é preso em flagrante suspeito de violência doméstica

Foto: FCO FONTENELE ￼PARLAMENTAR responderá ao caso em liberdade

O vereador Geovane Gonçalves (Solidariedade), do município de Canindé, distante 106,54 km de Fortaleza, foi preso pela Policia Militar do Ceará (PMCE) em flagrante na madrugada da última terça-feira, 17, por suspeita de agressão física contra a própria companheira. Posteriormente, o parlamentar teve um pedido de liberdade concedido pela Justiça.

A captura do vereador ocorreu em um imóvel do bairro Alto Guaramiranga, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Geovane foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Canindé, onde foi autuado por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

A Polícia registrou que encontrou a vítima e o vereador na mesma residência. O ambiente tinha sinais de desordem, com copos e xícaras quebrados. A vítima relatou que a agressão teria ocorrido após uma discussão relacionada a ciúmes. Ela contou ainda que ele teria ingerido bebida alcoólica.

Após a prisão, a defesa do vereador entrou com pedido de liberdade e foi dado vista ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) que concordou, mediante aplicação de medidas cautelares. O promotor de Justiça André Luís Tabosa de Oliveira reconheceu que existem indícios suficientes de autoria do crime, mas que não há perigo em manter o parlamentar em liberdade, razão pela qual considerou ser desnecessária a prisão preventiva e se manifestou a favor do pedido de liberdade para Geovane.

O advogado Euclides Maia informou que o juiz Robert Maycon concedeu a liberdade ao parlamentar e aguardava a expedição do alvará de soltura ao cliente.