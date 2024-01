O eleitorado mais à direita terá decisões a tomar tendo em vista as opções que se apresentam, até o momento, para a disputa deste ano. André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e ainda o senador Eduardo Girão (Novo) já lançaram pré-candidaturas formalmente e disputarão a preferência do segmento.

Monalisa Torres, professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), aponta que o bloco conservador na Capital não é monolítico. "Wagner é uma figura que antecede Bolsonaro, do campo conservador, mas que independe de Bolsonaro, embora em determinado momento tenha convergido. Já André Fernandes, não", explica, argumentando que há, inclusive, descontentamento da ala mais "purista" do bolsonarismo com o Capitão.

"Há esse descontentamento. O que pode levar, no primeiro turno, ao cenário mais provável, que haja mais de um candidato no bloco conservador e, consequentemente, a divisão de votos desse campo à direita. Wagner tem um recall muito bom e já começa as eleições com um fôlego grande por conta das últimas eleições, sendo bem votado em Fortaleza", avalia. (Vítor Magalhães)