Épossível que nunca a direita em Fortaleza tenha se apresentado tão explicitamente do ponto de vista ideológico desde a redemocratização, nem tenha tido nomes tão representativos. Há 12 anos, quando o atual grupo chegou ao poder no Município, enfrentaram-se PT e o grupo Ferreira Gomes, na época, no PSB. O principal expoente das forças hoje à direita, Capitão Wagner, estava na aliança que apoiava o PT. Nas duas eleições seguintes, Wagner chegou ao segundo turno, com boas votações e apoiadores cada vez mais conservadores.

Desta vez, a divisão do bloco à direita parece cada vez mais certa. Há dois grandes partidos, o União Brasil e o PL. O terceiro nome, Eduardo Girão, é do pequeno Novo, mas tem o principal mandato da direita cearense, no Senado.

Cleyton Monte analisou o cenário e não descartou a possibilidade de que a "rebeldia" cause uma nova guinada em Fortaleza, pois o campo conservador se nutre de indignação.

O POVO - O eleitorado conservador tem aumentado na Capital, a que fatores podemos atribuir o crescimento?

Cleyton Monte - Tem crescido, e atribuo esse crescimento à força das Igrejas, ao fenômeno do bolsonarismo, às lideranças que se aproximaram desse fenômeno e à dinâmica das forças policiais. Nos últimos dez anos a gente teve, sim, ampliação do eleitorado conservador. E os resultados eleitorais demonstram isso. Esses grupos elegem vereadores, deputados, fazem diferença e eles passam a não ter medo de expressar sua opinião. Penso que um dos motivos dessa visão progressista de Fortaleza, é que o voto (conservador) não se expressava como hoje. Agora ele se expressa, vai às redes sociais, vai às ruas, se movimenta.

OP - É possível que essa "rebeldia" de Fortaleza faça um movimento contrário, de guinada, agora?

Cleyton - É possível, sim. Mas é difícil. Porque existem dois grupos políticos que têm máquina (Governo do Estado e Prefeitura) e a máquina pesa bastante na eleição municipal. Mas a gente sabe que esses grupos (da direita conservadora) se nutrem da indignação popular. Essa indignação vai impactar na eleição. E quem são os candidatos que surfam melhor nessa onda, são esses, do voto conservador. Pode ser, que a partir de uma fadiga dessas forças (governistas), haja um movimento pró-conservador em Fortaleza. É cedo para dizer. Dependerá de como os candidatos vão se apresentar e de vários outros fatores.

OP - E um acordo entre os candidatos conservadores pode facilitar isso, ou melhor, é possível esse acordo?

Cleyton - O que há dentro da direita (mais bolsonarista) é um sentimento de que o Capitão é uma figura que dispara mas não ganha. Há uma desconfiança diante dele. E por ele não abraçar plenamente as bandeiras do bolsonarismo. Esse grupo quer um representante fiel e esse representante tem que erguer essa bandeira. Não sei se André abriria mão para o Wagner. A percepção deles é de que a disputa precisaria de um nome novo. E do lado do Wagner, com o recall bom das últimas eleições e com um arco de alianças que já possui no seu entorno, não acredito que ele irá 'vender a vida' por esse apoio (do bolsonarismo). Ele acha que pode ganhar esse voto em outras frentes.