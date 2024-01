Governada nos últimos 19 anos por projetos do centro à esquerda, Fortaleza terá um cenário com mais opções no espectro político oposto e uma decisão a tomar em 2024. A Cidade, com fama de progressista e rebelde, registra crescimento do voto conservador nos últimos anos, conforme mostram os resultados das últimas eleições na Capital.

Pesam a favor do argumento de cidade vanguardista episódios históricos, dentre os quais a eleição da prefeita Maria Luiza Fontenele (1985), primeira mulher a governar uma Capital e primeira prefeita do Partido dos Trabalhadores (PT), e a eleição de Luizianne Lins (PT), em 2004, que concorreu a contragosto do próprio partido num contexto em que nomes de peso do petismo não a apoiavam. Apesar da hegemonia recente de governos das esquerda e da centro-esquerda, nomes do centro à direita também marcaram a política local.

Na década de 1990, foi o início da era Juraci Magalhães (PMDB), político com perfil populista de centro à direita, que governou pela primeira vez entre 1990 e 1992, após a renúncia do então prefeito Ciro Gomes. Juraci fez o sucessor Antônio Cambraia (1993-1996) e retornou ao poder por dois mandatos (1997-2004). Embora não fosse parte de um grupo mais radical, parte do eleitorado conservador foi atraído à época.

Cleyton Monte, cientista político e pesquisador na Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que é preciso observar mais ações e menos os partidos, quando se fala do voto conservador. “Juraci era uma figura de centro-direita que governou com uma coalizão. Nunca foi um radical, mas dialogava com as forças conservadoras. Mais recentemente, Roberto Cláudio e Sarto, mesmo de uma coalizão de centro esquerda, se aproximaram muito desse voto. Não tem como usar como variável só partido, é importante ver as ações”.

Com a Constituição de 1988, passou a vigorar a possibilidade de segundo turno eleitoral e de lá para cá, foram oito eleições. Três delas decididas no primeiro turno (1992, 1996 e 2008) e cinco em segundo turno (2000, 2004, 2012, 2016 e 2020). Grupos conservadores têm marcado presença cada vez mais constante nos segundos turnos na Capital.

Monte analisa o voto conservador na Capital como algo que sempre esteve presente, embora reconheça que a Cidade tem características que lhe confere ares progressistas. “Sempre houve em Fortaleza os representantes ‘da família, da Pátria e de Deus’, bandeiras mais consistentes e persistentes do voto conservador”.

E segue: “É necessário compreender a genealogia de Fortaleza. Uma cidade que tem maior percentual de classe média, de número de profissionais liberais, de instituições de ensino, de movimento sindical. É o centro político. É normal que uma cidade com esse perfil tenha se desvinculado de um tradicionalismo. Não se tem na estrutura de Fortaleza grupos familiares como temos no Interior. Isso dá maior competitividade, maior cara de progressista”, pontua, acrescentando que isso não anula a existência do conservadorismo.

Últimas décadas

De 2004 para cá, a ala conservadora na Capital foi representada por Moroni Torgan, então nome do DEM (atual União Brasil após fusão com o PSL). Moroni disputou a Prefeitura contra Luizianne, nome da esquerda, sendo derrotado em duas oportunidades (2004 e 2008). Posteriormente, ele chegaria à vice-prefeitura (2016-2020) em chapa encabeçada pelo então prefeito e candidato à reeleição Roberto Cláudio (PDT), de coalizão majoritariamente de centro-esquerda.

Nos últimos anos, grupos conservadores têm crescido eleitoralmente na Capital. Atualmente, o principal nome no cenário fortalezense é Capitão Wagner, que disputou a Prefeitura em duas oportunidades e deverá ir para a terceira tentativa em 2024. Em 2016, Wagner recebeu 46.43% dos votos válidos (588.451 votos); Em 2020, o percentual foi de 48.31% dos votos válidos (624.892 votos).

No ano passado, o militar concorreu ao governo do Ceará e apesar de ser derrotado, foi o candidato mais votado em Fortaleza, onde obteve 602 mil votos; 56 mil votos a mais que o segundo colocado na cidade e atual governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Além de Wagner, novas ramificações do conservadorismo ganharam força. Os deputados André Fernandes (federal) e Carmelo Neto (estadual), ambos do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, são parte da ala bolsonarista que abraçou o segmento. Representantes da nova safra política, André e Carmelo foram os mais votados para os respectivos cargos em 2022, com a maioria dos seus votos em Fortaleza. Fernandes é pré-candidato a prefeito da Capital em 2024 e disputará espaço com Wagner.

Cleyton Monte explica que o fenômeno do bolsonarismo canalizou o voto conservador. “Mesmo que não sejam maioria, são forças políticas que conseguem grande representação no Legislativo. Parlamentares que chegam com essa bandeira tem boa votação e não podem ser desprezados na disputa para o Executivo”, diz.

Para o cientista político, o voto conservador, sozinho, “não ganha uma eleição”, mas qualquer candidato a prefeito que almeje ganhar em Fortaleza “precisa de um diálogo com os conservadores”.

Esse eleitorado está presente em diversas camadas da sociedade: “Forças policiais, grupos religiosos, diferentes representações de profissionais liberais. Até mesmo nas periferias. Muito se associa a periferia com as esquerdas ou com o progressismo e sabemos que não funciona assim. O voto conservador sempre existiu, mas pela característica da formação da Cidade, ainda não se tornou predominante”, conclui.

Bloco conservador em 2024

Dito isso, o eleitorado mais à direita terá decisões a tomar tendo em vista as opções que se apresentam, até o momento, para a disputa do ano que vem. A menos de um ano do pleito, André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e ainda o senador Eduardo Girão (Novo) já lançaram pré-candidaturas formalmente e disputarão a preferência do segmento.

Monalisa Torres, professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará (Uece), aponta que o bloco conservador na Capital não é monolítico. “Wagner é uma figura que antecede Bolsonaro, do campo conservador, mas que independe de Bolsonaro, embora em determinado momento tenha convergido. Já André Fernandes, não”, explica, argumentando que há, inclusive, descontentamento da ala mais “purista” do bolsonarismo com o Capitão.

“Há esse descontentamento. O que pode levar, no primeiro turno, ao cenário mais provável, que haja mais de um candidato no bloco conservador e, consequentemente, a divisão de votos desse campo à direita. Wagner tem um recall muito bom e já começa as eleições com um fôlego grande por conta das últimas eleições, sendo bem votado em Fortaleza”, avalia.

Embora os três pré-candidatos tenham demonstrado abertura para dialogar e consolidar um bloco de oposição, a definição ainda está distante no horizonte. Wagner, com o recall das últimas eleições em Fortaleza, não deve abrir mão de ser cabeça de chapa.

Fernandes, por sua vez, vai para sua primeira eleição para o Executivo com o intuito de fortalecer o bolsonarismo na Capital. E Girão, que tem mandato no Senado até 2026, é incentivado pelo Novo a concorrer para fortalecer o partido no Ceará. Dos três pré-candidatos, o senador parece ser o mais aberto à possibilidade de composição.

A Cidade "rebelde" pode dar uma guinada?

Como citado anteriormente, Fortaleza é governada há 19 anos por projetos de esquerda e da centro-esquerda, mas tem visto uma ampliação do eleitorado mais à direita, que pode reverberar nas eleições de 2024 e na fama de cidade rebelde. Cleyton Monte analisou a questão e não descartou a possibilidade de que a “rebeldia” cause uma nova guinada.

O POVO: O eleitorado conservador tem aumentado na Capital, a que fatores podemos atribuir o crescimento?

Cleyton Monte: “Tem crescido, e atribuo esse crescimento à força das Igrejas, ao fenômeno do bolsonarismo, às lideranças que se aproximaram desse fenômeno e à dinâmica das forças policiais. Nos últimos dez anos a gente teve, sim, ampliação do eleitorado conservador. E os resultados eleitorais demonstram isso. Esses grupos elegem vereadores, deputados, fazem diferença e eles passam a não ter medo de expressar sua opinião. Penso que um dos motivos dessa visão progressista de Fortaleza, é que o voto (conservador) não se expressava como hoje. Agora ele se expressa, vai às redes sociais, vai às ruas, se movimenta".

OP: É possível que essa “rebeldia” de Fortaleza faça um movimento contrário, de guinada, agora?

CM: “É possível, sim. Mas é difícil. Porque existem dois grupos políticos que tem máquina (governo do Estado e Prefeitura) e a máquina pesa bastante na eleição municipal. Mas a gente sabe que esses grupos (da direita conservadora) se nutrem da indignação popular. Essa indignação vai impactar na eleição. E quem são os candidatos que surfam melhor nessa onda, são esses, do voto conservador. Pode ser, que a partir de uma fadiga dessas forças (governistas), haja um movimento pró-conservador em Fortaleza. É cedo para dizer. Dependerá de como os candidatos vão se apresentar e de vários outros fatores”.

OP: E um acordo entre os candidatos conservadores pode facilitar isso, ou melhor, é possível esse acordo?

CM: “O que há dentro da direita (mais bolsonarista) é um sentimento de que o Capitão é uma figura que dispara mas não ganha. Há uma desconfiança diante dele. E por ele não abraçar plenamente as bandeiras do bolsonarismo. Esse grupo quer um representante fiel e esse representante tem que erguer essa bandeira. Não sei se André abriria mão para o Wagner. A percepção deles é de que a disputa precisaria de um nome novo. E do lado do Wagner, com o recall bom das últimas eleições e com um arco de alianças que já possui no seu entorno, não acredito que ele irá 'vender a vida' por esse apoio (do bolsonarismo). Ele acha que pode ganhar esse voto em outras frentes".



DESEMPENHO NAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES

- Eleição de 2020



Primeiro Turno

Sarto (PDT): 457.622 votos / 35,72% dos votos válidos

Capitão Wagner (Pros): 426.803 votos / 33,32% dos votos válidos

Luizianne Lins (PT): 227.470 votos / 17,76% dos votos válidos 63.199 votos

Heitor Férrer (SD): 63.199 votos / 4,93% dos votos válidos

Segundo Turno

Sarto (PDT): 668.652 votos / 51.69% dos votos válidos



Capitão Wagner (Pros): 624.892 votos / 48.31% dos votos válidos



- Eleição de 2016



Primeiro Turno:

Roberto Cláudio (PDT): 524.973 / 40,81% dos votos válidos



Capitão Wagner (PR): 400.802 votos / 31,15% dos votos válidos

Luizianne Lins (PT): 193.687 votos / 15,06% dos votos válidos

Heitor Férrer (PSB): 90.510 votos / 7,04% dos votos válidos

Segundo turno:

Roberto Cláudio (PDT): 678.847 votos / 53.57% dos votos válidos



Capitão Wagner (PR): 588.451 votos / 46.43% dos votos válidos



- Eleição de 2012



Primeiro turno

Elmano de Freitas: 318.262 votos / 25,44% dos votos válidos

Roberto Cláudio (PSB) 291.740 votos / 23,32% dos votos válidos

Heitor Férrer (PDT) 262.365 votos / 20,97% dos votos válidos

Moroni Torgan (DEM): 172.002 votos ; 13,75% dos votos válidos

Segundo turno:

Roberto Cláudio (PSB): 650.607 votos / 53.02% dos votos válidos



Elmano de Freitas (PT): 576.435 votos / 46.98% dos votos válidos

- Eleição de 2008 (decidida em primeiro turno):

Luizianne Lins (PT): 593.778 votos / 50.16% dos votos válidos



Moroni Torgan (DEM): 295.921 votos / 25% dos votos válidos

Patrícia Saboya (PDT): 183.136 votos / 15,47% dos votos válidos

Renato Roseno (Psol): 67.080 votos / 5,67% dos votos válidos

- Eleição de 2004

Primeiro turno:

Moroni Torgan (PFL): 296.063 votos

Luizianne Lins (PT): 248.215 votos

Inácio Arruda: 200.407 votos

Aloísio Carvalho: 78.619 votos

Segundo turno:

Luizianne Lins (PT): 620.174 votos / 56.21% dos votos válidos

Moroni Torgan (DEM): 483.085 votos / 43.79% dos votos válidos

- Eleição de 2000



Primeiro turno:

Juraci Magalhães (PMDB): 306.643 votos

Inácio Arruda (PCdoB): 282.094 votos

Moroni Torgan (PFL) 167.760 votos

Patrícia Saboya (PPS) 157.790 votos

Segundo turno:

Juraci Magalhães (PMDB): 512.655 votos / 53,97% dos votos válidos



Inácio Arruda (PCdoB): 437.271 votos / 46.03% dos votos válidos

- Eleição de 1996 (decidida em primeiro turno)

Juraci Magalhães (PMDB): 520.074 votos / 63,25% dos votos válidos



Inácio Arruda (PCdoB): 149.476 votos / 46.03% dos votos válidos

Socorro França (PSDB): 85.293 votos / 10,37% dos votos válidos



Roberto Pessoa (PFL) 50.444 votos / 6,14% dos votos válidos

- Eleição de 1992 (decidida em primeiro turno):



Antônio Cambraia (PMDB): 374.600 votos / 55,37% dos votos válidos



Assis Machado (PSDB): 177.443 votos / 26,23% dos votos válidos



Lúcio Alcântara (PFL): 81.284 votos / 12,01% dos votos válidos

Fernando Branquinho (PT): 30.088 votos / 4,45% dos votos válidos

Fonte: Justiça Eleitoral

*Nos respectivos primeiros turnos foram considerados os quatro candidatos com maiores votações.