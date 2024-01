Número de eleitores

171.514, com duas zonas eleitorais

É possível segundo turno? Não

Prefeito pode tentar reeleição? Sim

Qual a situação do gestor? Eleito em uma sigla de oposição (União Brasil), o prefeito se aproximou do bloco governista, especialmente do governador

PIB Municipal: 2º maior

com 6,33% de participação no PIB

do Ceará