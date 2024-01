Acidentes de moto aumentam e equivalem a 79% dos atendimentos do Samu no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10.01.2024: Atendimento do SAMU. IJF

Acidentes de moto foram a principal causa de atendimentos de emergência em 2023, segundo dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Ceará. Ao todo, foram realizados 18.175 resgates referentes a acidentes de trânsito no ano passado. Do número, 14.360 tiveram motocicletas envolvidas — o equivalente a 79% dos atendimentos de vítimas de trânsito no ano passado.

Na quarta-feira passada, um casal e uma criança de 4 anos morreram em acidente, em Baturité, a 93 km de Fortaleza. Um caminhão utilizado para abastecimento de mercadorias colidiu com a motocicleta em que a família estava. Mãe e filho morreram no local; o pai foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso da família vitimada ilustra a discussão sobre o aumento de atendimentos a pacientes que sofreram acidentes de moto no Ceará. Em 2022, foram 17.213 resgates de vítimas de acidentes de trânsito, sendo 13.280 com motos — 77% do todo. Ou seja, o percentual já era de ampla maioria.

Ainda segundo dados do Samu 192 Ceará, o número de atendimentos por acidentes de trânsito no geral subiu 5,59% em um ano; já a quantidade de motociclistas atendidos subiu 8,13%.

O contexto de acidentes tem impacto na rede hospitalar. Conforme levantamento do Instituto José Frota (IJF), referência em atendimentos de urgência e emergência em traumas do Estado, foram, ao todo, 9.813 pacientes vítimas de acidente de motocicleta atendidos em 2023, sendo 4.501 residentes na Capital e 5.312 de outros municípios cearenses.

De acordo com o gerente de Educação para o Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), André Luís Barcelos, “grande parte dos acidentes de moto ocorrem por fatores como excesso de velocidade, ingestão de álcool pelo motorista e a falta ou má utilização dos equipamentos de segurança, especialmente o capacete”.

“Temos os motociclistas como os usuários mais vulneráveis do sistema de trânsito, principalmente por conta da exposição do veículo motocicleta. Apesar de toda a tecnologia que as motos têm, é preciso equilíbrio para utilizá-las, e esse já é um condicionante que faz com que o condutor necessite de um nível de atenção ainda maior do que os demais usuários”, explica.

André Luís elucida ser primordial que os motociclistas mantenham uma distância segura entre os veículos, evitando pontos cegos — isto é, a área ao redor dos automóveis que não pode ser observada de modo direto pelo condutor.

“É muito importante que as leis de trânsito sejam respeitadas, não apenas pelos motociclistas, como pelos usuários como um todo, evitando, assim, que vidas sejam ceifadas precocemente", afirma o gerente.

Estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Ceará, de novembro, mostram que o Estado tem frota de 3,7 milhões de veículos, sendo 1,6 milhão de motocicletas — ou seja, 42% do todo. A distribuição dessas motos, porém, é bem diferente daquela dos carros. Enquanto Fortaleza tem 350 mil veículos de duas rodas numa frota de 1,2 milhão; no Interior, são 1,2 milhão de motocicletas num universo de 2,5 milhões de veículos.

Apesar da imensa frota de motocicletas, ainda segundo o Detran-CE, até novembro de 2023 eram apenas 276.848 os motociclistas habilitados, o equivalente a 17,32% do número total de veículos.