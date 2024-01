Parque do Cocó pega fogo e fumaça invade Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES Incêndio atinge Parque do Cocó

Desde as 8 horas dessa quinta-feira, 18, incêndio de grande porte atinge o Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Após um dia de trabalho, ações para debelar as chamas continuaram ao longo da madrugada. Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), responsável pela gestão do parque, não é possível dimensionar ainda a extensão da área atingida pelas chamas.

É esperado que mais focos de calor sejam encontrados ao longo da madrugada. Um ponto de incêndio chegou a ser debelado na noite de quarta-feira, 17, mas reacendeu na quinta. O parque é uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Na tarde de ontem, a Sema deu a previsão de que os dois focos de incêndio identificados seriam debelados até as 20 horas. Contudo, as chamas não foram controladas até o fechamento da página.

No final da noite, atuavam no local cerca de 30 bombeiros militares e quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), além do helicóptero Fênix 03, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), com quatro agentes e um Bambi Bucket — espécie de bolsa utilizada para captar água e arremessá-la sobre as chamas.

Também estão no local equipes aptas para realizar o resgate de animais feridos. De acordo com o Comandante-Geral dos Bombeiros, Cláudio Barreto, à noite é mais fácil visualizar os focos. "Vamos permanecer aqui 24 horas, 48 horas, a gente não vai sair daqui enquanto não conseguir debelar esses focos", disse.

A área do incêndio é cercada por vegetação e não há acesso para as viaturas. O vento forte e o capim seco facilitaram a difusão do fogo, segundo a Sema. Os brigadistas tiveram o auxílio de um drone para ter uma visão aérea e planejar a ação.

Ao longo do dia, fumaça e odor forte atingiram diversos bairros da Capital, entre eles Aldeota, Cocó, Papicu, Joaquim Távora, Luciano Cavalcante, Dionísio Torres, Fátima, Benfica, Centro, Farias Brito, Parangaba e Barra do Ceará. Além da Capital, a fumaça foi sentida em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em nota, a Sema informou que, em 2023, foram registrados dois chamados de foco de incêndio de pequena proporção na área próxima à avenida Murilo Borges, que "foram prontamente contidos".

De acordo com a técnica do Parque Estadual do Cocó, Viviane Bezerra, a área onde ocorre o incêndio não tem incidência de fogo desde 2020. "Em agosto de 2020, a mesma área atingida por um evento de fogo de grandes proporções", informa.

Conforme o órgão, pela primeira vez ocorre incêndio no Cocó durante janeiro. Normalmente, ocorrem no segundo semestre, "por conta da secura, calor e ventos, típicos da época, baixa o nível de água e seca o capim, que se transforma em combustível para fogo. Um processo natural", detalha a Sema.

O outro incêndio de grande proporção foi em 2021, na área próxima à avenida Murilo Borges. À época, mais de 46 hectares foram consumidos pelo fogo. À época, peritos deliberaram que a queimada teve causa humana involuntária.

Conforme a secretária Vilma Freire, uma equipe da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) esteve no local para fazer a inspeção a fim de identificar qual a causa do incêndio atual.

"O material já foi recolhido. A Polícia Civil e a Pefoce (Perícia Forense) vão acompanhar de perto. Se foi criminoso ou se foi causado por ação da natureza. Qualquer fala diferente disso não podemos dar agora porque não temos informação ainda, vai depender do trabalho da perícia", disse em entrevista na tarde de quinta. A secretária afirmou que será feito um plano de reflorestamento da região atingida pelo fogo.

Conforme dados da plataforma BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Fortaleza teve 388 focos de incêndio de 2020 até 2023. As informações são coletadas por um conjunto de satélites. Em 2024, dois focos já foram registrados pelo monitoramento. O incêndio no Parque do Cocó desta quinta ainda não entrou na estatística.

Em 2021, ano em que um incêndio de 46 hectares atingiu o parque, houve 99 registros de focos. No ano seguinte, 76 focos foram detectados pelos satélites, representando uma redução de 23%. No entanto, em 2023 a quantidade de focos voltou a subir. Os dados do ano passado mostram 100 focos em Fortaleza.

De acordo com as coordenadas geográficas fornecidas pelo BDQueimadas junto aos registros, a maior concentração de incêndios ocorreu na região dos bairros Conjunto Palmeiras, Prefeito José Walter e Jangurussu, onde fica localizado o trecho dois do Parque. Diversos focos também foram registrados na área dos bairros Salinas, Alto da Balança, Aerolândia, Edson Queiroz e Sapiranga, no trecho um do parque. (Colaboraram Alexia Vieira e Mirla Nobre)

Fumaça e cheiro de queimado se espalham por diversos bairros

O incêndio que atinge o Parque do Cocó, em Fortaleza, desde a manhã dessa quinta-feira gerou densa fumaça que atingiu vários bairros da Capital. Os moradores puderam visualizar o vapor tóximo na altitude e sentir o forte cheiro oriundo dele.

João Gabriel Freitas, de 25 anos, é morador do Benfica, a cerca de 6 quilômetros do foco de incêndio, e relata ter sentido o odor de fumaça dentro de casa. “Senti o cheiro de fumaça no meu quarto. Acreditava que seria alguém queimando lixo na rua, não imaginava que era por conta do incêndio no Cocó”, diz.

Residente do bairro Cocó, próximo à ocorrência, o médico legista Francisco Simão lamenta a situação que atinge o bioma. Já Fernanda Monteiro, outra moradora do bairro, conta que sentiu o cheiro de fumaça ainda na tarde da quarta-feira, 17. Segundo ela, o odor ficou mais forte durante a manhã, diminuindo à tarde.

“Como o vento aqui é sempre muito intenso, a fumaça foi tomando outra direção, e, graças a Deus, agora não tem tanto cheiro, embora se veja nitidamente nuvens escuras de fumaça no céu”, relata.

Por nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), responsável pela gestão do parque, informou que um foco de incêndio chegou a ser debelado na noite dessa quarta, mas voltou nesta quinta.

Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas afirmou que os bombeiros trabalham para controlar o fogo, com o reforço de brigadistas da Sema e de policiais militares do Batalhão Policial do Meio Ambiente (BPMA). O governador também informou que determinou “apuração rigorosa sobre as causas do incêndio”.