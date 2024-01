Outros temas presentes nas pesquisas pré-eleitorais apontam para tendências que impactarão nesta eleição municipal. Questões relacionadas à "limpeza urbana", "transporte público" e "infraestrutura" também foram citadas como pontos sensíveis aos olhos do eleitorado fortalezense e as candidaturas estarão atentas para explorar estes assuntos.

Nas eleições municipais, questões de apadrinhamento político têm menos peso se comparadas com as eleições gerais. O eleitorado busca nomes com bandeiras próximas, propostas concretas e habilidade para construir alianças para resolver o cotidiano.

Governismo

Para além de temas de saúde e educação, José Sarto trará questões voltadas à infraestrutura, com intensificação de obras e entregas, e ao transporte público e as levará como argumentos favoráveis. Na seara do transporte, lembrará das gratuidades para estudantes, do retorno do ar-condicionado nos ônibus e da manutenção do preço das passagens em 2024.

Por outro lado, uma das discussões que deverá ser revivida de imediato tem a ver com a "limpeza urbana", outro ponto citado nos levantamentos. A chamada Taxa do Lixo é um ponto sensível para quem está no governo, por se tratar de medida impopular que gerou desgaste político. É uma munição que certamente será utilizada por opositores dos mais diversos espectros políticos e que já prometeram revogar a medida.

Wagner

Indo para a sua terceira tentativa de chegar à Prefeitura de Fortaleza, Wagner chegará ao pleito com o currículo mais recheado, após um ano à frente da secretaria da Saúde de Maracanaú. Dentre os programas lançados exaltará o "Ver e Ler", que realiza exames oftalmológicos e entrega de óculos de grau, caso necessário, a estudantes locais.

Por outro lado, adversários puxarão para o debate a ligação de Wagner com o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2022, e é possível que relembrem os episódios de motim de agentes de segurança no Ceará em 2011 e 2020, que pioraram os índices relacionados à segurança.

Candidatura do Abolição

Com a meta de universalizar a educação em tempo integral no Ceará até 2026, o candidato do Governo do Estado terá nesta pauta um trunfo. O PT tem hoje o atual ministro da Educação, Camilo Santana. Este é outro ponto que será tratado como argumento: a questão do alinhamento entre gestões como um facilitador de parcerias, já que o PT detém o governo do Estado e a Presidência da República, pelo menos, até 2026.

A questão da segurança pública é um ponto desfavorável, que transcende gestões, embora tenha ocorrido diminuição nos números de crimes violentos em 2023, em relação a 2022. As recentes tentativas de chacina, que envolvem disputas entre facções criminosas, serão lembradas pelos opositores. O atual grupo governista segue no poder estadual há 17 anos, o que, naturalmente, gera desgastes e questionamentos sobre a persistência do problema.

Bolsonarismo

O bolsonarismo, com André Fernandes, deve se posicionar novamente como defensor dos bons costumes e de pautas conservadoras. Voltará a explorar a questão do combate à criminalidade com mão de ferro e também se apossará do discurso antipetista, lembrando falhas de gestões passadas do PT, reverberando a ideia de evitar a concentração de poderes na mão do partido que já detém o Governo do Estado e a Presidência.

Negativamente pesará a lembrança da postura na pandemia de Covid-19, quando o governo Bolsonaro foi mal avaliado pelo seu desempenho no combate ao coronavírus. Adversários também lembrarão do episódio golpista do 8 de janeiro, associando-o à candidatura que representará o núcleo mais próximo ao ex-presidente Bolsonaro.