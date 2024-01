Parar, avaliar, ajustar: início de ano traz chance de melhorar a qualidade de vida

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-01-2024: Paulo Victor no Ciencia & Saude em caminhos para ter uma boa qualidade de vida. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Cuidar da saúde mental vem sendo uma das principais prioridades para quem busca uma boa qualidade de vida. Recomeços, como a virada de um ano, tendem a gerar sentimentos de um novo ciclo e expectativas de renovação, mas também preocupação com o futuro. Neste cenário, a falta de norteadores de metas e motivações em trabalho e estudo pode impactar o bem-estar, com danos a curto e longo prazo.

A preocupação sobre o tema, principalmente neste período, incentivou campanha de cuidados com a saúde mental e implementada no calendário do Ministério da Saúde, o "Janeiro Branco". A ação tem o objetivo de chamar atenção para o cuidado com a mente na época em que a sociedade começa dar uma atenção maior para o pensamento do futuro.

De acordo com a psicóloga e especialista em saúde Júlia Shioga, ter uma noção de propósito impacta positivamente o sentido de existência. A especialista explica que construir uma vida baseada nestes valores, principalmente, no começo de um novo ciclo, vai auxiliar a ter uma boa saúde mental e, consequentemente, uma boa qualidade de vida durante o ano.

"Se você tem isso desde o início do ano [norteadores], seja através de áreas que envolvem os estudos ou trabalho, [aumentam] as possibilidades de você se visualizar, não só no curto prazo, mas talvez até a longo prazo; ou seja, ter essa noção de uma continuidade traz a sensação de vitalidade", explica a psicóloga.

No entanto, para começar a traçar os passos em busca de ter uma boa qualidade de vida e saúde mental, a psicóloga Julia Shioga pontua que, antes de tudo, as pessoas precisam fazer um autoanálise para entender o que faz sentido na vida delas.

"O primeiro passo nessas ferramentas de autoconhecimento é identificar quais são os valores dessa pessoas e o que faz sentido. Para isso, existem algumas perguntas norteadoras para estimular essas reflexões. Como: 'Se os medos não te mobilizassem tanto, que passos você daria na direção de construir uma vida mais valiosa?' e 'O que faz mais sentido hoje para construir uma vida mais valiosa?'", afirma Júlia.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida é definida como a percepção que uma pessoa tem da sua posição na vida, no contexto da cultura em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.

A psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Lia Sanders, explica que a qualidade de vida inclui a saúde física, mental e espiritual. Além dos relacionamentos, trabalho, estudo, sensação de segurança, liberdade, autonomia e pertencimento social.

"A OMS define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade", diz Lia. A especialista ainda pontua que o trabalho e o estudo são aspectos importantes na vida e propiciam pertencimento social, segurança, autonomia e influenciam a satisfação com a jornada individual.