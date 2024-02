A Saúde é um dos direitos fundamentais que mais demandam ações no Judiciário, vindas tanto do setor público como do setor privado. Cirurgias, tratamentos específicos, remédios para doenças raras com valores expressivos, tudo vai parar nas mãos de magistrados, que precisam responder de forma imediata diante da gravidade de muitos casos.

Desse contexto complexo veio a necessidade de criação, em 2010, de um Fórum Nacional para monitorar e resolver questões ligadas à assistência médica e hospitalar, sempre com a preocupação de evitar novos litígios e também reduzir os impactos nos cofres do Estado.

Um ano depois, foi a vez do Ceará se engajar nessa missão com a criação dos Comitês Executivos Estaduais, que por meio do diálogo entre diversos setores sociais e instituições, e com a colaboração de magistrados e serviços do Judiciário, procura fazer essa importante ponte entre o Direito e a Saúde. Assim, é possível atualizar informações sobre os temas da área e acompanhar as políticas públicas envolvidas nela.

Tudo isso, claro, passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), assunto constantemente discutido no projeto "Diálogos sobre Saúde", que reúne técnicos e especialistas na área do Direito à Saúde para debater assuntos como gestão e políticas de atuação ligadas ao SUS.

E diante do grande volume de processos envolvendo demandas do setor, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério da Saúde, instituiu os chamados Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Nat-Jus), que têm como meta desenvolver e fornecer subsídios para as decisões dos magistrados nas ações relacionadas à saúde pública, complementar (atuação da iniciativa privada no SUS) e suplementar (prestação de serviços por meio dos planos de saúde).

O material é elaborado com base em evidências científicas, criando um banco nacional de notas e pareceres técnicos sobre saúde que fornece elementos para as decisões judiciais relacionadas a medicamentos e tratamentos. Ao todo, já foram elaborados 1.540 pareceres e notas técnicas.

Evidentemente, é necessário todo um trabalho que diminua a pressão sobre o Judiciário, por meio de negociações que evitem a chegada de muitos casos às barras dos tribunais. Foi por isso que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), por meio de seu Comitê Estadual de Saúde, realizou, em 2021, o seminário "Aspectos da Judicialização da Saúde", quando foi lançado o "Manual de Desjudicialização da Saúde".

O documento fornece um suporte sobre assistência farmacêutica, ações de serviço, protocolos e fluxos de acesso, dentro do contexto do SUS. É ressaltada a prioridade que deve ser dada à parceria entre setores da Educação, Economia e da própria Justiça na criação de políticas públicas que facilitem o acesso à saúde, com impacto direto na resolução de conflitos de forma amigável ou administrativa.

Para ilustrar os resultados dessa comunicação institucional, pode-se citar o plano de redução das filas para cirurgias eletivas, apresentado em março de 2023 pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que permitiu a contratação de 70 unidades de saúde, entre clínicas e hospitais-polo.