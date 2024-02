Sempre a par das inovações tecnológicas de seu tempo, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) trilhou caminho de transformação digital que teve no advento da Informática e também da Internet apenas um ponto de partida no processo de modernização. Nas últimas décadas, a Corte foi muito além do uso de computadores, instituindo verdadeira rede de serviços e de virtualização de seus processos.

Após décadas de evolução até a Política Nacional de Informática de 1984, o TJCE entrou definitivamente na Era Digital a partir de 1997, quando lançou o seu primeiro site oficial na Internet. Naquela época, o portal reunia uma série de informações sobre o funcionamento da Justiça no Ceará, mas também oferecia uma série de prestações de serviços, que iam desde a disponibilização de jurisprudências à emissão de certidões negativas.

No antigo portal, também era possível acessar um banco de dados com mais de 1 milhão de processos em andamento ou arquivados, possibilitando também a interligação de dados sobre processos tanto na Capital quanto no Interior. Para isso, o TJCE tinha a disposição um servidor de banco de dados com 128 megabytes de memória, em dois processadores Pentium de 166 Mhz - hardware de intensa capacidade à época.

Na página, era possível também conhecer a história do Poder Judiciário cearense desde a fundação da Corte, estabelecendo um elo com o longínquo ano de 1874. Neste contexto, uma ferramenta que acabou sendo essencial para a sequência da digitalização da Corte foi o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (Fermoju), que entrou em vigor em 1991. Com o recurso, a evolução dos processos do TJCE seguiu com o tempo, renovando metas e visões a cada novo biênio de presidentes à frente do Tribunal.

Outro marco importante foi a realização, em setembro de 2008, do primeiro concurso público do TJCE aberto a categorias "não tradicionais" da área jurídica. Com disponibilidade de 200 novos servidores, sendo 145 para nível superior e 55 para nível médio, o certame acabou incluindo engenheiros civis, analistas judiciários e técnicos administrativos, profissionais que já entrariam empenhados na construção de um novo Tribunal.

Ainda na mesma gestão, foi implementado no TJCE o Processo Judicial Digital (Projudi), que envolvia as 40 unidades dos Juizados Especiais e Turmas Recursais da Corte, além da elaboração, pela primeira vez, de um Plano Estratégico do TJCE, com o objetivo de acelerar ainda mais os processos do Tribunal. Até o final da primeira década de 2010, eram entregues também obras dos Fóruns de Sobral e de Caucaia.

Foram várias as outras evoluções significativas registradas no TJCE nesse mesmo período, incluindo a criação de Câmaras especializadas, a ampliação do programa Telejustiça, o sistema telefônico de informação - com assuntos como endereços de órgãos ligados ao Poder Judiciário - e a elaboração e implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos de servidores do órgão.

Novo salto na velocidade do trâmite de processos ocorreria em 2010, com a criação do Sistema de Automação da Justiça (SAJ). Implementado em Varas, Turmas Recursais, Juizados da Mulher e órgãos julgadores do TJCE, o sistema simbolizou a digitalização plena de procedimentos da Corte, eliminando uso do papel e reduzindo em até quatro vezes e meia o tempo de tramitação de processos.

O SAJ possuía ainda uma série de vantagens e serviços, incluindo a disponibilização de autos digitais a todos os envolvidos no processo, assim como a possibilidade de peticionamento eletrônico direto ao juiz, tudo em tempo real. Desde 2011, a intranet do TJCE também divulga notícias de interesse da Justiça estadual, apresentando tanto um novo layout como um serviço diário de seleção de matérias por temas.

O permanente esforço de modernização do Tribunal acabou rendendo ao TJCE, em 2014, o selo Justiça em Números, categoria Ouro, conferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e que reconhece tribunais brasileiros que alcançaram excelência no gerenciamento de informação e cumprimento de normas de transparência. O mesmo certificado viria a ser conferido à Corte em anos seguintes. (Carlos Mazza)