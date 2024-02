Órgão máximo da administração de Justiça no Ceará, o Tribunal de Justiça esteve sempre na vanguarda dos avanços tecnológicos de sua época. A tendência, observada desde a adoção das primeiras máquinas de escrever Remington, segue presente até os dias de hoje, com recentes avanços na Justiça eletrônica e na realização de audiências remotas.

Desde a fundação do Tribunal, em 1874, até a década de 1930, todos os documentos produzidos pelo Tribunal eram escritos à mão. Na época, a "tecnologia" reinante para a produção de requerimentos, agravos, ofícios, autos, inventários, embargos, mandados, sentenças, julgados e decisões ainda era a pena de ponta afiada, frequentemente procedente do pato, ganso, cisne ou faisão.

No currículo da época, o estudo da caligrafia era exigido desde os primeiros anos de educação, sendo o seu desenvolvimento considerado essencial para a prosperidade no mundo do trabalho. A pena seria seguida pela caneta de aparo, de haste de madeira e mais prática que o instrumento de origem animal, mas que ainda exigia o mesmo movimento de "mergulho" no tinteiro e cuidados para evitar respingos ou excessos de tinta.

A revolução maior viria no final do século XIX, com a invenção da caneta tinteiro. "Autossuficiente", o instrumento trazia em seu interior um reservatório recarregável de tinta, o que aposentou de vez os recipientes de preenchimento. Muito menos suscetível a borrões, a nova ferramenta aumentou em muito a rapidez da produção de textos.

O conceito de uma máquina desenvolvida com o propósito de escrever já existia desde 1861, antes mesmo da fundação do Tribunal. Naquela época, já se popularizava no Nordeste uma invenção do padre Francisco João de Azevedo, que cruzava uma máquina taquigráfica, uma máquina de costura e um pequeno piano. A tecnologia, no entanto, ainda permaneceu distante do cotidiano do Judiciário cearense por algumas décadas.

Foi só em 1914, em uma licitação da Secretaria da Justiça e Segurança Pública, que era listada a primeira aquisição de máquinas de escrever. Entre habituais resmas de papel, cadeiras, gomas arábicas e copos de cristal, o certame previa também a compra de uma máquina de escrever Remington nº 10, 11 e 12, além de suas respectivas fitas, papel liso e do óleo necessário para a operação.

A adoção definitiva daquele processo viria em 1930, quando o então Superior Tribunal de Justiça do Ceará adquiria não só uma série de máquinas de escrever para seus magistrados e funcionários, como também determinava a instalação de três aparelhos telefônicos para a secretaria e à magistratura.

Com o passar das décadas, o ambiente baseado em pilhas de papel e máquinas de escrever de grande porte ia sendo gradualmente transformado, seguindo o que era tendência em inovação e tecnologia. Nos anos 1980, passaram a figurar no acervo do Tribunal equipamentos como o fax e a máquina de fotocópia - a famosa xerox - que possibilitaram maior eficiência e comunicação da Corte com a sociedade.

A informatização do espaço público brasileiro começa em outubro de 1984, quando o presidente João Batista Figueiredo assina a lei nº 7.232, que definia a Política Nacional de Informática e criava uma série de órgãos públicos que buscariam a implementação dos computadores na rotina do País. A mudança teve efeito imediato no Judiciário, sendo editada logo depois a lei nº 7.244, que criava o Juizado Especial de Pequenas Causas.

Em 1987, ocorreria nos Estados Unidos da América a liberação comercial do uso da Internet, iniciando uma verdadeira revolução na produção textual humana. O salto, ainda maior que o da transição das penas e canetas para a máquina de escrever, rompia barreiras e permitia uma comunicação quase instantânea entre todos os pontos do globo.

Quatro anos depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, era apresentada no Congresso a Emenda Constitucional que criaria, mais de uma década mais tarde, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre diversas competências, o órgão buscava também aperfeiçoar e modernizar o Judiciário brasileiro, com enfoque especial ao controle e à transparência administrativa e processual.