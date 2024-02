A busca por um planeta mais equilibrado e com condições de habitabilidade no presente e no futuro se faz com mudanças de hábitos, seja na forma como obtemos fontes de energia, seja no uso que fazemos dos resíduos sólidos gerados aos montes diariamente. O aquecimento global, que está fazendo várias cidades baterem recordes de calor, é apenas um dos sintomas da gravidade que estamos enfrentando.

É com essa consciência que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) tem colocado em prática algumas ações que contribuem com a preservação do meio ambiente. Há mais de uma década, por exemplo, o TJCE colabora com a Associação Rosa Virgínia. Em julho de 2023, fez uma doação de 3.112 quilos de materiais recicláveis (metal e plástico) aos agentes ambientais da instituição, como parte do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tribunal, base para a conscientização socioambiental no Judiciário estadual.

Além disso, a instalação de painéis solares fotovoltaicos nos Fóruns de Russas e Itapajé, em 2020, resultou em uma economia de R$ 252.347,48, reduzindo 435 toneladas de dióxido de carbono (CO²) no meio ambiente. Isso equivale a 29.721 árvores plantadas. Nas instalações do Judiciário como um todo, lâmpadas fluorescentes estão sendo substituídas por LED, e equipamentos de climatização com mais de 10 anos são trocados por novos, com tecnologia mais econômica.

"A energia limpa tem uma grande importância para o meio ambiente, pois possibilita a redução na produção do dióxido de carbono, diminuindo o ritmo do aquecimento global. A energia gerada a partir de fontes renováveis, como solar e eólica, exige menos interferência nos ecossistemas para ser adquirida", explicou Abraão Gonçalves de Oliveira Neto, da Gerência e Manutenção do TJCE na ocasião.

Os julgamentos realizados na Corte também têm impacto no esforço coletivo de mitigar os danos ao ecossistema. Os processos são referentes ao funcionamento de comércio de derivados de petróleo, que resultam em mudanças positivas para Ação contra a mudança global do clima (ODS 13), Vida na água (ODS 14) e Vida terrestre (ODS 15). Já questões envolvendo o fornecimento de água e energia afetam Água potável e Saneamento (ODS 6) e Energia Limpa e Acessível (ODS 7), respectivamente.

A tecnologia tem sido forte aliada nesse trabalho que exige sempre atualização de informações e ferramentas que facilitem nosso dia a dia. Em alinhamento com a Agenda 2030, o Plano Estratégico do TJCE estabelece como prioridades ações para "fortalecer a inteligência de dados e a segurança da informação" e "prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação- TIC - inovadoras e integradas para a transformação digital".

Para isso, o Laboratório de Inovação (LabLuz) do TJCE realiza desde oficinas de Design Thinking, para pensar em como tornar os serviços do Tribunal ainda mais acessíveis ao público, até o uso da automação e robôs, para lidar com consultas simples e rotineiras, enquanto recursos humanos se dedicam a tarefas mais complexas e especializadas.

Um exemplo prático e inovador é o aplicativo TJCEmobile, lançado em abril de 2023, que facilita a emissão de certidões judiciais. O cidadão pode executar o serviço no próprio celular, para obter vários tipos de certidões. Entre elas, de 1º e 2º Graus e de natureza Cível ou Criminal.

No site do TJCE é ainda mantida uma área que traz detalhes sobre a iniciativa mundial e os 17 ODS relacionados, destacando cursos e eventos que estimulam a incorporação desses objetivos à Justiça. O Tribunal usa esse espaço para ressaltar o engajamento do Judiciário ao documento da ONU, com a intenção de melhorar a vida das pessoas e apontar políticas públicas e hábitos cotidianos socialmente responsáveis, ambientalmente corretos e economicamente viáveis. (Ítalo Coriolano)