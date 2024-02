Foi por meio da pena do então Imperador Dom Pedro II que foi autorizada, ainda em 1873, a criação do Tribunal da Relação do Distrito de Fortaleza. Um ano depois, em 3 de fevereiro de 1874, a Corte seria instalada em evento no Paço da Assembleia Provincial, iniciando uma trajetória de avanços que se confundiria com a própria história do período republicano no Ceará.

A instalação do novo Tribunal atendia, ainda que tardiamente, imposição da Constituição Imperial de 1824, que estabelecia: "Para julgar as causas em segunda e última instância haverá nas províncias do Império as Relações que forem necessárias para a comodidade dos povos". Outorgado nos primeiros anos do Império, o primeiro texto constitucional só surtiria efeito no Judiciário cearense na última década antes da proclamação da República.

Registrado como Decreto Legislativo nº 2.342, a determinação de Dom Pedro II foi assinada em 6 de agosto de 1873 e autorizava a criação de um Tribunal que compreenderia as jurisdições do Ceará e Rio Grande do Norte. Juntas, as duas províncias somavam cerca de 1 milhão de habitantes - sendo 700 mil no Ceará e 300 mil em terras potiguares.

A inauguração aconteceria em fevereiro do ano seguinte, em evento histórico com direito à toda pompa e circunstância. Às 10h da manhã de uma terça-feira chuvosa, se fizeram presentes no Paço da Assembleia Provincial, onde funcionava o Palacete Senador Alencar - atual sede do Museu do Ceará, no Centro de Fortaleza -, não só vários representantes da elite local, mas diversos populares entusiasmados com a importância do evento.

Despertando olhares curiosos, o entorno do Paço era tomado pelo vai e vem de gente elegante, vestida em tecidos ingleses e franceses, com leques de sândalo, osso ou madeira negra. "Estrela" da festa, o Palacete era uma deslumbrante construção em estilo neoclássico, com colunatas dóricas na entrada principal e espaço para uma escadaria gigantesca que se bifurcava em sua parte mais altas.

Além das presenças ilustres, "ornava" o ambiente um destacamento com banda do 15º Batalhão de Infantaria, que tocava o Hino Nacional da calçada do Paço. No salão nobre, o presidente do novo Tribunal da Relação, conselheiro Bernardo Machado da Costa Dória, o presidente da província, Francisco Teixeira de Sá, e o procurador da Coroa, Fazenda e Soberania Nacional, José Nicolau Regueira da Costa, comandavam a cerimônia.

"Demorou-se o benefício mas chegou. De sumo valor e inestimável preço é a criação de tribunais de Justiça em cada província", disse, em seu discurso de posse, o novo presidente do Tribunal. "Todos sentem hoje que há maioria de razão para que a Justiça seja mais pronta e eficaz", continua. No encerramento, fez apelo inclusive a Deus, aos presentes e à opinião pública "para conseguirmos nosso fim: fazer Justiça igual a todos".

Presidente da Comissão de Instalação do Tribunal, o senador Tomás Pompeu de Souza Brasil deu sequência aos discursos, classificando aquela nova Corte como uma das mais importantes e legítimas aspirações do Ceará. "Não basta que a administração da Justiça seja imparcial. É mister que seja fácil e pronta, ao alcance do cidadão ofendido em seu direito", afirmou o senador Pompeu.

A cerimônia prosseguiu com fogos de artifício, hino nacional e uma caminhada de cerca de 350 metros até a Catedral de Fortaleza. Foi lá que, sob as bênçãos do bispo diocesano Dom Luiz Antônio dos Santos, foi celebrada missa solene e o Te Deum - hino cristão tradicionalmente entoado em eventos solenes de ações de graças. Não há registros de que horas a festa terminou, embora o Centro de Fortaleza estivesse todo iluminado para o ato.

Casa para inúmeros intelectuais e juristas, o Tribunal mudou várias vezes de nome ao longo de seus 150 anos. A primeira alteração veio logo com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, que "rebatizou" o Tribunal de Relação para Tribunal de Apelação. O texto constitucional de 1892, no entanto, faria a Corte voltar ao nome original, que seguiria valendo até 1934, quando passou a se chamar Superior Tribunal de Justiça.

Somente com a Constituição Estadual de 23 de junho de 1947, no entanto, recebeu o atual nome de Tribunal de Justiça do Ceará. Entre mudanças de endereço e novos batismos, seguiram vivas nos corredores e salas do Tribunal as imortais orientações de Bernardo Machado e senador Pompeu, inspiradas pela crescente difusão dos ideais republicanos e que logo tomariam as ruas do País: A Justiça precisa ser para todos.