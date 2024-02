Em um mundo cada vez mais conectado e consciente dos muitos desafios que precisam ser enfrentados - sejam eles ambientais, sociais, econômicos ou tecnológicos - a aplicação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio dos seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), se faz urgente e necessária para que a perspectiva de um futuro melhor possa ser construída.

 Diminuição das desigualdades sociais, combate à fome, preservação dos nossos recursos naturais, proteção de crianças e adolescente, direitos da mulheres, luta contra o racismo e a LGBTQIfobia: essas são algumas das bandeiras que atravessam as ações e projetos do Tribunal de Justiça do Estado Ceará (TJCE), cujas decisões têm impacto direto na sociedade. Sociedade essa que está em constante transformação, influenciando também os rumos do nosso sistema judiciário.

É dentro desse movimento dialético que o TJCE implementa cada ODS, por meio da Comissão para Integração da Agenda 2030, que tem como coordenador o juiz Marcelo Roseno, auxiliar da Presidência do TJCE. "Eu acho que é importante estender esse debate, ampliar a pauta e alcançar mais pessoas. Quero dizer que, da parte do presidente do Tribunal, desembargador Abelardo Benevides Moraes, a orientação é de abrir as portas, facilitar o diálogo interinstitucional, para que o Tribunal de Justiça possa efetivar o seu papel junto aos demais atores do sistema de Justiça", afirmou.

E é exatamente nesse trabalho coletivo que os programas vão sendo planejados e executados. Além disso, os julgamentos dos processos judiciais que possuem alguma ligação com as temáticas estabelecidas pela ONU ganham um olhar atento.

Todo ano, cada Tribunal escolhe um dos 17 ODS da Agenda 2030 para, posteriormente, selecionar um entre três assuntos da Tabela Processual mais demandados, relativos àquele ODS. Por meio dessa consulta à base de dados, um plano de ação dos Tribunais e da Rede de Inovação e Inteligência do Poder Judiciário é elaborado para atender à meta proposta para aquele assunto. Assim, de forma inovadora, potencializa-se a interação entre a Justiça e a sociedade. No âmbito do TJCE, os planos de ação de 2021 e de 2022, respectivamente, focaram nos ODS: 5 (Igualdade de gênero) e 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Em relação a esses dois ODS, uma série de programas foi colocada em prática, tanto para o público externo como também para os integrantes do Tribunal. No caso da população feminina, busca-se sempre a prevenção e resolução de conflitos, assim como o estímulo ao surgimento de novas lideranças.

Núcleos e comissões estão sempre focados em achar alternativas para conscientizar a sociedade e combater toda forma de violência contra as mulheres. Foi nesse contexto que surgiu o programa "Justiça pela Mulher da Justiça", que foca na prevenção e no enfrentamento de agressões contra magistradas e servidoras do Judiciário. Na busca constante do protagonismo feminino, foi criada a Rede Colaborativa do Programa de Fortalecimento de Lideranças.

Ainda no campo do incentivo à igualdade de gênero, foi lançado em 2022 o livro "Magistradas do Judiciário Cearense". Na apresentação da obra, a então presidente do TJCE, desembargadora Nailde Pinheiro Nogueira, destaca que a efetivação da Justiça se dá pela garantia de oportunidades a todos, com humanização das relações sociais. "Por mais que avanços para a emancipação feminina tenham sido registrados nos últimos anos, muitos obstáculos sociais, culturais e econômicos, que atingem mulheres sem fazer distinções de classe, cor ou religião, persistem e demandam diariamente o Judiciário, que, por sua vez, precisa estar em sintonia com a necessidade de ser também, como Instituição, um exemplo de Justiça no que diz respeito às questões de gênero".

Também no ano 2022, a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e à Discriminação lançou uma cartilha para auxiliar na identificação de situações de assédio moral, sexual ou discriminatórias no ambiente de trabalho. Como isso representa violação à dignidade e aos direitos fundamentais previstos na Constituição, o Judiciário atua para combater assédios e discriminações e orientar para evitar essas situações.

Além de explicar conceitos e fornecer exemplos práticos de como identificar e combater essas atitudes, a cartilha orienta sobre o que fazer em caso de assédio ou discriminação e que canais de atendimento pode ser buscados.

O programa "Tempo de Justiça", lançado antes mesmo da Agenda 2030, reforça o trabalho contínuo de garantir um Judiciário eficiente e construir uma cultura de paz. Ele busca acelerar julgamentos, sendo realizado em conjunto com o Ministério Público, a Defensoria e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e com apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado.

Reuniões mensais acompanham o andamento de processos de crimes dolosos contra a vida com autoria esclarecida, ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2017. Nesses encontros, são avaliados resultados e problemas, da fase de inquérito até o julgamento.

A desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, representante do TJCE no Comitê de Governança do Programa "Tempo de Justiça", ressalta a importância da iniciativa. "O célere julgamento das ações penais que apuram crimes dolosos contra a vida reverbera positivamente, pois entrega aos familiares da vítima e a toda a sociedade uma prestação jurisdicional eficaz, ao mesmo tempo que reforça a credibilidade no sistema de Justiça, afastando a sensação de impunidade". (Ítalo Coriolano)