Quando se preparava para deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a ex-ministra Rosa Weber falou sobre os desafios para o aumento de mulheres no Judiciário. Em suas palavras, a sub-representação feminina no Poder é 'déficit' para a própria democracia.

Ao se despedir também da presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra pautou a questão sobre a equidade de gênero na magistratura. A proposta tentava estabelecer políticas de ações afirmativas para acesso das juízas ao Judiciário em Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Tribunais de Justiça (TJs). Com a decisão aprovada no CNJ, as cortes deverão utilizar a lista exclusiva para mulheres, alternadamente, com a lista mista tradicional, nas promoções pelo critério do merecimento.

A mudança terá impacto direto na composição do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A Corte cearense completa 150 anos e hoje conta com 20 mulheres como desembargadoras. O número representa 38% dos 53 desembargadores do TJCE. Se na ponta o número ainda está longe da equidade, internamente, a Corte já opera com força feminina: elas são 54% entre os servidores efetivos e exclusivamente comissionados e 67% dos servidores ocupantes de cargos em comissão efetivos e exclusivamente comissionados.

Realidade bem diferente quando, na década de 30, Auri Moura Costa se tornou a primeira mulher juíza do Brasil quando entrou nos quadros do Judiciário cearense. Ela também desbravou outros espaços quando se tornou a primeira juíza a se tornar desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-CE) e foi vice-presidente do TJCE e foi diretora do Fórum Clóvis Beviláqua.

Até hoje, apenas três mulheres presidiram o TJCE, mesmo número que ficou responsável pela diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, maior do Estado. A Comarca de Fortaleza lida com 43% do volume total dos processos que tramitam na Justiça Estadual e conta com 204 magistradas e magistrados, 2.294 servidoras e servidores, 191 unidades (judiciárias e administrativas), das quais 24 estão situadas em prédios apartados no complexo no bairro Edson Queiroz.

A estrutura hoje está sob a tutela da juíza Solange Menezes Holanda, que segue os trabalhos deixados por outra mulher, a também juíza Ana Cristina Esmeraldo. Ela traduz o convite como "demonstração de confiança no meu trabalho e na minha história", mas destacou a "coragem" diante da robustez das demandas do Fórum.

Ela vê como "revolucionário" a sucessão de duas gestões consecutivas à frente do fórum. "A representação feminina nos órgãos diretivos do Poder Judiciário e nos demais espaços de poder e de tomada de decisões é imprescindível, tanto para que esses espaços possam refletir as singularidades e as necessidades da maior parte da população brasileira, quanto para possibilitar às mulheres a realização de todo o seu potencial na sociedade e a construção de suas vidas de acordo com suas aspirações", afirmou ao O POVO.

Solange Menezes vislumbra que a sub-representação feminina acontece "em quase todos os níveis governamentais", e, por isso, ressalta os avanços na Corte cearense, que, mesmo longe dos 51% de uma população formada por mulheres, vê os números mudando.

"É preciso registrar que, no TJCE, estamos experimentando uma realidade diferente da que ocorre nos demais estados brasileiros, uma vez que dos 53 cargos de desembargadoras e desembargadores, 20 são ocupados por mulheres. Esse número, ainda, não representa a metade dos cargos da Corte, mas já significa um grande avanço, que celebramos com entusiasmo", disse.

A magistrada vislumbra que ainda há desafios externos, como os "olhares de desconfiança" quanto ao trabalho de mulheres em cargos de liderança. "Os olhares que muitas pessoas dirigem a nós, mulheres, ainda, são diferentes: há mais desconfiança quanto às nossas potencialidades, há mais resistências às nossas determinações e escolhas, há apropriação de nossas ideias e propostas, com frequência, há mansplaining e manterrupting", ressalta.

E segue: "A sociedade, ainda, restringe nossas aptidões para as profissões relacionadas ao cuidado de pessoas, especialmente de crianças e idosos. Essa maioria de pessoas desconhece ou esquece que, além de todas essas atividades, importantes para conferir maior bem-estar de todos no ambiente de trabalho, nós, mulheres, também, sabemos gerir pessoas, levantar e apresentar dados, adotar políticas de inclusão, propor soluções, ouvir ideias e reclamações e respeitar a diversidade".

As dificuldades foram encontradas pelo próprio TJCE quando produziu o "Relatório Mulheres Líderes", que tentou mapear causas pela desigualdade de mulheres nos cargos de liderança e gestão. O documento foi uma das ações do Programa de fortalecimento de lideranças Femininas, criado para a promoção de um ambiente organizacional mais favorável para a atuação das mulheres do Poder Judiciário cearense.

Entre as razões, apontadas pelas próprias servidoras do TJCE, estão: a falta de políticas institucionais de incentivo, a falta de cursos para servidoras e a ocupação prevalente de homens em cargos de gestão, além da baixa tradição familiar na ocupação de cargos no Poder Judiciário e da percepção de preconceito de gênero.

"Percebe-se que, mesmo com o crescimento da participação e atuação de mulheres nas últimas décadas, em razão do aumento do nível de escolaridade, das mudanças culturais, redução da fecundidade e a necessidade de aumento da renda familiar, as questões que tratam sobre tratamento desigual por gênero em diversas áreas, principalmente, no ambiente de trabalho, demonstram nitidamente a prevalência masculina sobre a feminina na ocupação dos cargos de gestão", destaca o documento.