Para além da fundamental tarefa de avaliar e julgar com celeridade processos que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) desenvolve ações intersetoriais que têm como objetivo garantir a aplicação de direitos previstos na nossa Constituição, com um olhar especial para crianças e adolescentes, e também para o público feminino, infelizmente vítimas dos mais variados tipos de violência.

É por isso que o TJCE integra uma rede ampla de proteção e formação, além de atuar com iniciativas próprias que fortalecem a conexão entre as instituições e a sociedade. Nosso Judiciário possui mecanismos de prevenção que auxiliam na missão coletiva de garantir novos caminhos e possibilidades de existência para as populações mais vulneráveis. O quadro delicado e preocupante de esgarçamento do atual tecido social exige respostas imediatas do poder público.

No caso de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, o Tribunal criou em 2021, por exemplo, a Central de Atendimento Judicial à Mulher (CAJ), que só na primeira semana registrou mais de mil atendimentos, realizados de maneira humanizada para garantir suporte especializado ao público feminino.

Com a ajuda das novas tecnologias, surgiu ainda o programa "Proteção na Medida", em parceria com o Centro de Referência da Mulher e também com delegacias especializadas. Por meio de uma ferramenta digital, uma equipe técnica aplica um questionário de 27 perguntas à vítima de agressão, que tem a oportunidade de relatar todo o histórico de violência do qual foi alvo e também o nome do autor do crime.

Essas informações resultam num arquivo com todos os dados referentes ao caso e, assim, é possível formalizar o pedido de medida protetiva de urgência. Só em 2023, foram preenchidos mais 4,5 mil formulários, quase três vezes mais que o total do ano passado: 1.516, demonstrando o avanço relevante no uso desse tipo de plataforma. O resultado é um amplo banco de dados que permitirá a formulação de políticas públicas integradas.

Importante destacar ainda a presença do TJCE em equipamentos voltados ao cuidado feminino, como a Casa da Mulher Cearense. Na unidade de Juazeiro do Norte, no ano de 2021, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher contabilizou, durante 258 audiências, 2.031 sentenças emitidas, com 1.747 decisões e 2.592 despachos. Ou seja, quanto mais descentralizado e articulado, mais eficaz é o trabalho desenvolvido pelo Tribunal, principalmente quando o desafio é o combate à violência de gênero, que demanda ações para além das fronteiras do Tribunal.

É o caso do programa "De Mãos Dadas", voltado para a aplicação das leis, mas também para a reparação dos danos causados em algum tipo de conflito, procurando evitar a reincidência por parte do agressor, por meio de atividades feitas junto a ele e também à vítima. Por isso a criação dos Juizados Itinerantes, essenciais para a construção de uma cultura de paz nas comunidades. Bairros de Fortaleza já são palco de atividades educativas, rodas de conversa e minicursos.

Para a obtenção de resultados amplos e efetivos, claro que há a preocupação em dar mais velocidade ao andamento dos processos, missão desenvolvida pelo programa "Tempo de Justiça Mulher", que estuda mensalmente todas as etapas de cada caso - do inquérito até o julgamento - envolvendo crimes dolosos contra a vida cuja autoria está esclarecida, sempre na busca de combater a impunidade, outra "vilã" quando o assunto é violência doméstica e feminicídio.

Os mutirões são uma das alternativas executadas para garantir respostas rápidas nessas situações. Eles acontecem três vezes por ano, nos meses de março, agosto e novembro, com a participação de servidores e magistrados dos sete Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do TJCE, localizados nas Comarcas de Juazeiro do Norte, Crato, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Fortaleza (com duas unidades). Tudo acontece em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da "Semana da Justiça pela Paz em Casa". União de forças em defesa da vida.