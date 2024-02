A histórica campanha que antagonizou as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) em 2022, com triunfo petista, chegará ao segundo ano em outubro de 2024, quando os habitantes de cada município do Brasil retorna às urnas para a escolha de prefeitos e vereadores. A proximidade de temas municipais com o cotidiano dos eleitores torna os ecos da disputa presidencial menos audíveis. Porém, há possibilidade de que, mesmo com a centralidade de problemas concretos, a polarização ideológica ganhe vazão entre eleitores que buscam não somente um nome ladeado por um número, mas uma sensação de pertencimento em meio a cenários eleitorais de múltiplas colorações. São percepções compartilhadas por cientistas políticos buscados pelo O POVO para esta reportagem.

Lula e Bolsonaro, com os núcleos decisórios de seus partidos, têm mapas nacionais nas salas de reunião. Os objetivos eleitorais e os meios de atingi-los são traçados e ganharão formas mais definidas à medida que o calendário avançar. No Recife, por exemplo, Lula está propenso a apoiar João Campos, do PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, na tentativa de novo mandato. Campos encontra panorama muito tranquilo ao se deparar com pesquisas de intenção de voto. Já em São Paulo, conforme o que está posto até aqui, Lula e Alckmin estarão em palanques diferentes.

O presidente da República e o PT apoiarão o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na disputa ao Executivo municipal como consequência de acordo firmado em 2022, de modo que Boulos abandonasse a corrida em benefício do então postulante ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad (PT), atual ministro da Fazenda. Alckmin, por sua vez, estará no palanque da também deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Bolsonaro desencorajou as pretensões eleitorais do ex-ministro do Meio Ambiente, o deputado federal Ricardo Salles (PL), para indicar o vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB). "Vamos entrar com bom vice, que tenha boa rota", disse em live sobre Ricardo de Mello Araújo, coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Ele ainda será submetido a avaliações internas com auxílio de pesquisas qualitativas. Nunes é quem figura atrás de Boulos nas pesquisas de intenção de voto.

Se a palavra de ordem no PL é apresentar candidaturas em grandes centros, como no Rio de Janeiro e Fortaleza, em prol da defesa do ideário bolsonarista, o PT, detentor do Poder central, debruça-se sobre cálculos mais complexos. O governo Lula vê nas eleições caminho para arregimentar base mais sólida no Congresso Nacional. De que modo? Ao abrir espaço para outras legendas. No Rio de Janeiro, a tendência é de que petistas cerrem fileiras com Eduardo Paes (PSD), atual prefeito. Se o critério for número de habitantes, Fortaleza é a principal capital que o PT disputará com nome próprio.

Ainda há muitas indefinições. Até o momento, nas principais pesquisas disponíveis, a direita e o centrão tendem a levar a melhor nas eleições nas capitais. O PL, de Bolsonaro, tem seis potenciais candidatos que lideram ou estão tecnicamente empatados nas capitais. A seguir aparece com cinco o PSD, expoente do centrão, que apoia tanto Lula quanto o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo. Mesmo número tem o União Brasil, presença no ministério de Lula, mas recheado de opositores, como Capitão Wagner. Na sequência, o MDB tem quatro pré-candidatos que lideram ou dividem a liderança em pesquisas.

Entre as forças de esquerda, o PSB tem dois pré-candidatos na liderança. Psol, PT e PDT estão na liderança isolada ou dividida em uma capital, cada. O Psol, em São Paulo. PT e PDT aparecem com melhores chances ambos em Fortaleza. Nenhum lidera isoladamente. Mas, a depender da pesquisa e do cenário, Luizianne Lins (PT) e o prefeito José Sarto (PDT) também aparecem, sempre dividindo a liderança com Wagner — que, por sua vez, lidera isoladamente pelo Paraná Pesquisas.

Os interesses nacionais estarão presentes nas corridas eleitorais, mas serão representados por candidaturas impelidas, por vários lados, a colocá-los no segundo plano de seus discursos, dando primazia a temas que atormentam a vida das populações. O buraco nas ruas, a qualidade do transporte público ou a ausência de remédios ou profissionais nos postos de saúde são, teoricamente, problemas suficientemente imponentes, e da alçada dos municípios, para que candidatos nacionalizem a discussão ou transfiram o debate para um terreno puramente ideológico.

"Nas eleições locais, o eleitor tende a ser pragmático, assim como os candidatos. É difícil eleger um candidato com posições extremas, pois o eleitorado é menor e heterogêneo, sendo mais favorável a candidaturas mais centristas e que prometem enfrentar problemas práticos, até porque a margem de manobra do prefeito é pequena. É mais fácil dizer que os ônibus vão passar no horário e que o lixo será recolhido do que dizer que vai acabar com a fome, a pobreza e o desemprego, que dependem de fatores externos ao município. No máximo, alguma promessa de atacar a violência com soluções como vigilância e maior iluminação", analisa o cientista político Rodrigo Stumpf González, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).