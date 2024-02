Em entrevista à rádio CBN Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez prognósticos sobre as disputas pelo País. Não seguiu a máxima segundo a qual a polarização é prejudicial ao País, opção discursiva de alguns atores que fazem política como alternativas aos polos ora ocupados por ele mesmo e por Bolsonaro. Lula disse ao jornalista Elielson Lima achar bom que as coisas se processem do modo como tem sido.

"Aqui no Brasil também vai ter polarização. E eu acho bom que tenha polarização. Nós somos uma sociedade viva. Essa polarização deve acontecer nas capitais. Nas capitais deve acontecer, quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista, tá? Em São Paulo será muito visível isso. Possivelmente, não sei se em Recife vai ter candidato bolsonarista. Se tiver, vai pegar. A cobra vai fumar também", disse o líder petista.

A previsão e o desejo de Lula guardam sintonia com a projeção de João Gualberto, cientista político e professor Emérito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para ele, antes da polarização política, há o que ele chamou de "polarização de afetos". "Antes das indecisões políticas, há uma indecisão sobre a que grupo eu pertenço", resume.

Mesmo inelegível, segue Gualberto, Bolsonaro é a maior liderança do espectro ultraconservador. O docente observa que o ex-presidente tem intensificado as atuações conjuntas com a esposa, Michelle Bolsonaro. "Ela faz uma conversa despolitizada para o público feminino. Ele aparece só um pouco. Ele fica reunido com as lideranças mais evangélicas, pastores, lideranças partidárias", relata.

"Tenho uma impressão que os dois vão para essa polarização, sim. Inclusive nas eleições municipais. Eu não acredito que o tema da zeladoria, da manutenção da cidade elimine essa polarização afetiva. O Lula tem um papel importante e o Bolsonaro também", complementa o professor, administrador de um blog que leva seu nome, com análises políticas.

Questionado sobre a relação entre o desempenho do governo Lula e os resultados eleitorais das candidaturas por ele apoiadas, o cientista político afirmou que, se a administração petista patinar em 2024, haverá uma repercussão eleitoral.

"Se o governo Lula deslizar, a inflação voltar ou qualquer coisa assim que possa ser diretamente atribuída ao presidente, ele vai sucumbir. Então, para ele continuar numa disputa, para ele continuar na liderança, ajudar a eleger prefeitos em cidades importantes, precisa de um governo de resultados. Com um governo de resultados, ele está no jogo, mas uma boa gestão no Brasil não basta. É preciso ter definição ideológica junto com as boas gestões", avaliou.

Para Antonio Lavareda, o componente ideológico ganha relevo sobretudo no segundo turno, com a mobilização de eleitores que não votaram na primeira etapa. É uma fase da disputa em que as escolhas não são unicamente para afirmar, mas sobretudo para negar a candidatura adversária. "Em todos os municípios em que o Lula teve mais de 60% dos votos em segundo turno, o apoio dele em segundo turno será imporante. O mesmo vale para Bolsonaro", aponta o cientista político.