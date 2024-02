O mapa atual das capitais (ver ao lado) mostra PSD, MDB, Progressistas e Republicanos na parte de cima do ranking de número de prefeituras. São partidos de centro e de centro-direita, cujas relações com os governos federais são de colaboração, independentemente da ideologia do mandatário de turno. É a conduta que pauta o modo com que estas forças operam na política em todas as instâncias. Responsável pelo instituto de pesquisas Ipespe, o cientista político Antônio Lavareda chama esses partidos de "hidropônicos".

Plantas hidropônicas são cultivadas com as raízes na água, sem contato com a terra. É a metáfora que ele aplica aos casos de agremiações sem enraizamento na sociedade. "A escolha dos prefeitos envolve menos aspectos políticos e ideológicos e mais aspectos práticos, de biografias. A experiência administrativa e política jogam um papel importante. Esses partidos de centro-direita, que chamo de partidos hidropônicos, se beneficiam desta despolitização dos critérios de escolha com que boas parcelas do eleitorado votam", afirma Lavareda ao O POVO.

Em Vitória, no Espírito Santo, o cientista político André Ricardo Valle Vasco Pereira destaca a atuação política pragmática, de centro-direita, do atual gestor Lorenzo Pazolini (Republicanos). O pesquisador avalia que Pazolini, embora conservador, guarda distância do bolsonarismo. Seria a materialização da descrição de Lavareda.

"Por sua posição no espectro político, ele atrai a classe média de direita, enquanto fideliza o eleitorado popular. Para tanto, usa a mediação das lideranças (evangélicas e comunitárias) e uma série de ações bem planejadas. Desde o fim do ano passado, ele vem realizando várias intervenções com grande grau de visibilidade no município, como a implantação de parques infantis, e um programa extenso de recapeamento asfáltico. Desta forma, o que vigora é um pragmatismo com roupagem conservadora moderada", explica Valle, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj).