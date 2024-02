Cancelamentos aumentaram a vontade de curtir das crianças

Foto: FERNANDA BARROS PEQUENOS foram à forra após o fim de semana sem festa

Superando dois cancelamentos no final de semana em razão das chuvas, o Carnaval infantil do Passeio Público, no centro de Fortaleza, estreou na segunda-feira, 12, com chuva… de confetes. Na folia, Charanga Tio Marcão Lindão e Banda Pacote de Biscoito fazem a festa.

"Olha aí, nem vai chover. Só espuma, cuidado com a espuma nos olhos", brinca o vocalista do grupo Charanga do Tio Marcão Lindão para um público mirim. Aos foliões acostumados com a intensidade de outros polos carnavalescos, a Praça dos Mártires e suas marchinhas é marcada pela tranquilidade.

A participante anual da folia do Passeio Público, Bárbara Cariri, 36, afirma que seu desejo é "que as crianças possam brincar e descobrir a cidade". Trajada de peruca rosa e óculos escuros, a produtora de cinema acompanha sua filha e uma amiga, todas vestidas à altura.

Já a enfermeira Roberta Benício, 31, decidiu que a ocasião seria ideal para que o filho Lucas, de 1 ano, tivesse a primeira experiência no Carnaval de Fortaleza. "Muito organizado, muita polícia, meu filho está gostando".

No entanto, a folia infantil deve ser acompanhada de cuidado, como alerta a fotógrafa Rosane Gurgel ao mencionar as poças d'água e a possibilidade de contração de doenças causadas por insetos, como a dengue. "Temos que ficar mais preocupados, proteger com repelente, principalmente as crianças", reforça. (Penélope Menezes/colaborou Catalina Leite)

Cancelamentos

Cancelamentos do Carnaval infantil ocorreram nos polos Passeio Público e no Parque Rachel de Queiroz

Fantasias

Fantasias dos pequenos foliões variaram entre dinossauros e personagens como Batman, Moana, Super-homem e Alice no País das Maravilhas

Repertório

Repertório musical tocou clássicos infantis como A Barata Diz que Tem e Balão Mágico