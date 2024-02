Carnaval no litoral: Paredões "organizados", mela-mela e pontos de calmaria

Foto: FÁBIO LIMA Ação da PMCE contra carros de som alto em Majorlândia

Cada Carnaval tem sua história. No Ceará, porém, há algumas boas regras, como a grandiosidade da festa no Aracati e o mela-mela contrastando com os pontos de calmaria em outras praias. Em 2024, os já tradicionais paredões de som ganharam uma nova nuance: precisaram de permissão para serem ligados e tiveram restrições de horário e local para funcionamento.

A situação ocorreu no Carnaval de Beberibe (a 82 km de Fortaleza). A chamada "Arena Paredão", na Praia do Morro Branco, era um dos cinco polos de folia no município, funcionando das 16h às 20 horas, com o famoso mela-mela. Outros pontos controlados para paredões foram em Sucatinga, Parajuru e Paripueira.

Para além dos paredões, o município teve como principais atrações os shows de Mari Fernandez, Chicabana e Tropykália. Mas foram as grandes caixas de som acopladas a automóveis que notabilizaram a folia ruidosa.

Segundo a Prefeitura de Beberibe, aproximadamente 200 mil visitantes passaram pelo município para aproveitar a festa. O inovador neste ano foi a necessidade de cadastro prévio para ligar paredões de som e área delimitada para isso.

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Movimentação tranquila dos banhistas na praia do Morro Branco em Beberibe

Ao O POVO, o secretário do Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico de Beberibe, Alison Freitas Lima, destaca que a ocupação hoteleira do município chegou a 90%. “No Carnaval, muitas pessoas vêm visitar seus familiares, e aumenta o número de pessoas que a cidade recebe. Então, temos uma grande quantidade de turistas”, afirma Alison.

Ainda no Litoral Leste, a festa mais badalada foi a do Aracati (a 147 km de Fortaleza). Na sexta-feira, 9, a abertura oficial juntou uma multidão que seguiu o caminho da folia junto de Ivete Sangalo, maior atração do Carnaval cearense em 2024.

A festa no Aracati segue até a noite desta quarta-Feira de Cinzas e, segundo expectativa da prefeitura local, as festividades devem atrair até 500 mil foliões à Avenida Carnaval e à praia de Majorlândia.

Na praia de Majorlândia, a programação de atrações iniciou todos os dias a partir das 11 horas, entre sábado, 10, e ontem.

No Litoral Oeste, a festa de Carnaval em Paracuru (a 90 km de Fortaleza) contou com quatro arenas e promessa de festa para todos os gostos. A prefeitura do município estima que 250 mil pessoas curtiram na cidade.

Na programação oficial, os shows, de cantores como Vicente Nery, iniciaram sempre às 22 horas. Mas, antes, o movimento maior ficava por conta do mela-mela na Praça da Matriz e no farol de Paracuru.

Foto: AURÉLIO ALVES Último dia de folia do Carnaval 2024 iniciou com o tempo fechado no município de Paracuru

Contudo, nem só de agitação viveu o Carnaval no litoral cearense. Sem festa contratada pela prefeitura, o movimento em Caucaia (a 20 km de Fortaleza) teve perfil de calmaria.

Nas praias de Icaraí e Cumbuco, famílias aproveitaram o feriadão longe da agitação dos paredões e o mela-mela ficou por conta das crianças.

Turistas movimentam quase 90% da rede de hotéis e pousadas, aproveitando das festas particulares e casas de praia. Mas o maior público na região é de moradores de Caucaia — que citam o transporte gratuito como principal motivo para esse novo perfil da orla caucaiense.

Na Região da Ibiapaba, a folia em São Benedito (a 332 km de Fortaleza) se estendeu entre os dias 10 e 13 de fevereiro. Entre as atrações confirmadas, os cantores Simone Mendes, Felipe Amorim e Xand Avião, além do DJ Alok. O chamado “Benefolia” também contou com paredões de som. (colaboraram Karyne Lane, Adriano Queiroz e Lara Vieira)

Quem aproveitou a festa no litoral

A diversidade de público aproveitando o feriadão de Carnaval foi notável. Em Paracuru, os amantes do tradicional mela-mela foram contemplados com um grandioso encontro, que lembrou os áureos tempos de anos 2000.

O espaço para fofura da criançada curtindo o Carnaval no litoral de Caucaia também foi garantido. Para a festa rolar, não precisa nem de atração principal além da alegria.

Sucessos novos e antigos embalaram os paredões de som. Do funk, passando pelo forró, até o axé. Houve espaço para tudo em São Benedito, Aracati e na “organizada” Beberibe.

Mas o que definiu mesmo a festa no nosso litoral foi a acessibilidade, como destaca a bailarina Denise Sanders, 22, que esteve em Paracuru.

"Venho para o Carnaval de Paracuru desde "o bucho de mainha". Para mim, é uma festa para todo mundo, para quem gosta de tranquilidade, de praia e de bagunça, além de ser acessível".