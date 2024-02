Festa se espalhou por diversos cantos da Capital

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-02-2024: Criolo na Segunda Noite de Carnaval no Aterrinho com muita emoção e movimentação de pessoas curtindo o show. (Foto: Samuel Setubal)

Cortejos, atrações circenses e uma gama musical que não se prendeu aos hits atuais. O Carnaval de Fortaleza, que neste ano começou sob chuva, não teve uma cara única. A faceta que deu ritmo à festa foi a da diversidade — uma pluralidade que permitiu a reinvindicação de espaços e abraçou todos os públicos.

Dos oito polos oficiais que sediaram os quatro dias de festa, o Mercado dos Pinhões e o Mercado da Aerolândia, por serem equipamentos "gêmeos", foram aqueles que tiveram as diferenças mais escancaradas no período. O primeiro, popular entre jovens, serviu como "aquecimento" para a maioria dos brincantes que desejaram aproveitar o momento antes de partir para outras programações.

Símbolo cultural da Cidade, o equipamento já passou por restauros, mas ainda vislumbra uma sensação de abandono, ofuscada pela vida noturna ao seu redor. Já o segundo, situado no bairro Alto da Balança, há pelo menos três anos parece ter caído em um completo esquecimento público.

Ao contrário de seu "irmão", o Mercado da Aerolândia foi tomado no Carnaval por moradores do bairro que, em sua maioria, alimentam a nostalgia dos tempos em que o dispositivo público sediava festas. "Faz muito tempo que aqui tá esquecido (...) Faz muita falta um divertimento, era um divertimento tão grande e agora tá abandonado", diz Dejacir Azevedo, 59, que mora na região há cerca de quatro décadas.

Mocinha e Benfica

Já no polo da Mocinha, jovens e pessoas com mais idade se alternaram para aproveitar a festa no local, embora esses últimos fossem mais percebidos. A segunda-feira, 12, por exemplo, foi de muito balancê ao som de trompetes e saxofones, realizando "um mergulho ao passado" com as tradicionais marchinhas.

No Benfica, a programação contou com cortejos e apresentações musicais na Praça da Gentilândia, atraindo desde crianças a idosos.

Aterrinho



Na Aterrinho, na Praia de Iracema, shows de artistas como Maria Rita e Diogo Nogueira atraíram os amantes do samba, mas as demais atrações garantiram a pluralidade do público. "A galera está bem animada, são vários públicos diferentes. Estou gostando porque a questão da segurança é bem forte aqui. Você vê crianças, pessoas da terceira idade. Está bem legal", disse a analista de marketing Lígia Sarah, 24.

Colaboraram Isabel Prado, Júlia Duarte e João Pedro Oliveira