Num acordo dos santos com os orixás, a chuva parou para o maracatu desfilar na avenida Domingos Olímpio no fim de semana que registrou a segunda maior precipitação em meio século na Capital cearense, conforme dados da Funceme.



Ao todo, foram 14 grupos em quase dez horas de apresentação de rainhas, porta-estandartes, baianas, índias e batuques, somando aproximadamente três mil participantes, em uma média estimada de 200 por agremiação.



Com enredos, cores, fantasias e cadências diferentes, os maracatus levaram para o público uma diversidade de temas e mensagens. O Nação Fortaleza, por exemplo, levantou a arquibancada com uma musicalidade mais acelerada e homenagens a Marielle Franco e às mães do Curió. O anúncio do campeão sai nesta quinta-feira, 15.



Balaieiro do Vozes da África há 17 anos, Nerval Chaves, 34, é um dos veteranos do espetáculo. Na hora do desfile, além do nervosismo, tinha apenas receio de que o céu se desmanchasse em água, como havia acontecido durante todo o dia anterior e também naquele domingo.



“Mas a ancestralidade ajuda e os santos oram por nós”, explicou enquanto fazia ajustes na indumentária antes de entrar na avenida, equilibrando o peso do balaio de frutas sobre a cabeça e já ensaiando rodopios e mesuras, que dirige aos espectadores e aos jurados. Para ele, “é sempre emocionante trazer cultura para o público”.



“Maracatu é tradição. É um dia que a gente sonha muito durante o ano. É muito bom o povo esperando a gente”, relatou Chaves, o olhar espichando-se em direção às levas de pessoas que se acomodavam para acompanhar a passagem.



Outro que não escondia a apreensão era Geilson Pereira de Oliveira, 30. Ao lado da “preta velha” Alessandra Silveira Gomes, 46, contava os minutos para a entrada em cena.



“Desfilo há dez anos, mas é sempre assim”, admitiu, acrescentando que, neste ano, sairia “na frente do maracatu”, puxando o bloco e abrindo os caminhos para os que viriam em seguida.



Alessandra, por sua vez, estreava como brincante encarnando uma das figuras mais respeitadas da corte, a da preta velha, “aquela que vem da raiz”, cuja função é a de representar uma antiguidade que é transmitida no sangue.



Era o caso de Antônia Márcia e Tainara, mãe e filha, ambas integrantes do Nação Palmares, que se apresentou no domingo, 11. Naquele dia, embora a agremiação fosse a última a desfilar, haviam chegado à avenida às 10 horas da manhã “para pegar o canto e guardar nossas coisas”.



Por volta das 19h30, estavam reunidas numa esquina, sob a marquise de uma loja, as vestes organizadas por tipos e tamanhos e os membros do bloco enfeitando-se com o negrume – a tinta preta que lhes cobre os rostos.



Mesmo com as dificuldades (falta de estrutura, de recursos e de apoio), Márcia não escondia a alegria. Estava feliz porque filha e neta dançariam a seu lado durante os 40 minutos entre o começo e o fim da Domingos Olímpio. “Já brinquei de tudo, de índia, de negra, e agora estou no batuque. Mas hoje é especial”, disse.



Cria do maracatu, Tainara, 28, também se emocionava, não somente pela mãe, uma batuqueira de respeito, mas porque, pela primeira vez, trazia a pequena para o espetáculo.



“Passei cinco anos parada por conta da minha filha, mas voltei com todo amor porque é uma honra. Hoje vou desfilar ao lado dela, que vai de índia. É uma luta, a gente faz de tudo pra sair a coisa mais linda do mundo”, declarou.



De acordo com ela, maracatu também é sinônimo de “axé, que puxa o guia e puxa tudo”, consolidando uma coletividade em torno da qual as comunidades de periferia de Fortaleza se organizam e vivem, mostrando na avenida o resultado de um ano de trabalho e dedicação.



Um exemplo dessa longevidade é o casal Zezinho Gomes da Silva, 68, e Liduína Maria Magalhães, 71. Oriundo das escolas de samba, ele dança “há mais de 30 anos, com orgulho”, sem se preocupar com aposentadoria. Não menos animada, Lidu afirmou que é mais recente no meio: tem apenas dez anos de maracatu.



Nessa década, jamais deixaram de sair juntos na avenida, fosse com tempo bom ou ruim, debaixo de chuva ou em noite de calor, fantasiados com apuro ou do jeito que desse.



Afoxés celebram a fé nos orixás no último dia de carnaval na Domingos Olímpio

Os afoxés iniciaram a programação do último dia de Carnaval na avenida Domingos Olímpio. Os grupos Acabaca, Alakayê, Odalá e Omõrisá Odé se apresentaram com fantasias, danças e histórias que exaltam a fé em religiões de matriz africana.

Segundo a passar pela avenida, o afoxé Alakayê levou um enredo sobre a força da fé em Ogum. A apresentação teve alas representando o culto original em Ogum e as profissões ligadas ao orixá dos metais, como médicos, enfermeiros e militares.

Rebeca da Justa, vice-presidente do afoxé, explica que as bandeiras da paz, da equidade racial e respeito à sexualidade são algumas das trazidas na apresentação. "Ogum é um grande guerreiro, mas é um guerreiro das pessoas. Então, quem tem fé em Ogum consegue chegar aos seus objetivos", afirma.

O afoxé Oxum Odolá homenageou Igbu, o pescador. "Igbu é o Oxóssi que vive no fundo da lagoa. Nesse festejo estamos comemorando essa família de Oxóssi e Oxum", explica Mestre Hugo Costa.

As escolas de samba da Capital também levaram o batuque para a avenida e encerraram a programação da Domingos Olímpio. A primeira a se apresentar, Barão Folia, pautou o respeito às pessoas no espectro autista. Diversos membros do Instituto Casa de Gui, que oferece serviços multiprofissionais para crianças e adolescentes autistas, desfilaram junto à escola.

Nos quatro dias, o público da avenida assistiu ainda maracatus, cordões e blocos. A diversidade cultural encantava crianças e adultos nas arquibancadas, tornando o ambiente seguro e familiar.