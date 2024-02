Investidores e profissionais qualificados lideram nova onda imigratória

Foto: Sarah Silbiger / Getty Images / AFP OS ESTADOS Unidos ainda concentram a maior comunidade brasileira fora do País, cerca de 1,9 milhão de pessoas

Embora ainda exista um percentual significativo de brasileiros que atravessam ilegalmente as fronteiras dos Estados Unidos e de outros países em busca de empregos e oportunidades que não conseguem no Brasil, um outro perfil está liderando a nova onda migratória iniciada em meados da década passada: investidores, pesquisadores e profissionais com alta qualificação que desejam expandir seus projetos e se qualificar ainda mais.

Esse novo movimento iniciado em meados de 2013, conforme observa o vice-presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) para a Região Sudeste, Guilherme Tostes, ajuda a explicar, em parte, o aumento vertiginoso registrado entre 2012 e 2022, no tamanho da comunidade brasileira que vive no Exterior, que passou de 1,8 milhão para 4,5 milhões em um decênio.

“Foi a primeira vez que um contingente de brasileiros com alto poder aquisitivo ou com elevado grau de empreendedorismo participou de uma onda migratória”, pontuou.

“Inicialmente, ela foi muito intensa para os Estados Unidos, mais especificamente para a Flórida, mas em um segundo momento começou a se deslocar muito para Portugal. O idioma é a primeiríssima razão para isso, embora tenha quem diga que a gente fala a mesma língua dos portugueses e tenha quem diga que eles falam uma língua muito parecida com a nossa, mas o fato é que não haver uma grande barreira de idioma é importante e acabou facilitando essa onda de imigração”, avalia.

Essa expansão de brasileiros investidores também ajudou, conforme Tostes, que é também diretor de Relações Internacionais da Fenacon, a que esse segundo momento da atual onda migratória tenha atraído empresas e profissionais que prestam serviços de assessoramento, tais como o próprio segmento contábil. “A gente está assistindo a uma leva de profissionais que cercam a vida de um empreendedor e de investidor, inclusive indo para Portugal, Itália e Paraguai”, elencou.

A propósito, nos quatro países citados pelo dirigente classista estão algumas das oito maiores comunidades brasileiras no Exterior, conforme dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A liderança absoluta é dos Estados Unidos, que tem nada menos que 1,9 milhão de brasileiros, embora tenha apresentado uma redução de 0,2% em 2022, segundo os últimos dados do Itamaraty. Desse total, de 6,5% a 7% são oriundos do Ceará.

Na sequência dos países com mais brasileiros, Portugal aparece em segundo lugar com 360 mil brasileiros, seguido do Paraguai com 254 mil. A Itália aparece em oitavo lugar, com 157 mil migrantes do Brasil, que foi ultrapassada no ano passado pela Alemanha, que aparece em sétimo, com 160 mil migrantes brasileiros. Ambos os países contam com grandes comunidades egressas das duas nações vivendo em território brasileiro.

Voltando a falar dos Estados Unidos, para Marcelo Gondim, CEO da Gondim Law Corp, especializada em processos de imigração, 60% da clientela que busca obter um visto é composta por pessoas que migram para trabalhar ou investir, dentro do conceito de Employment-Based (EB), que embarca pelo menos cinco grandes grupos de visto. O mais complexo deles é o EB-5, que exige investimento mínimo de US$ 500 mil.

Há dentro dessas categorias de visto, subcategorias que se tornam mais cobiçadas quando envolvem o chamado NIW (sigla inglesa para isenção de interesse nacional). “Teve um aumento muito significativo em 2017 e em 2018, no EB2- NIW. Com essa modalidade ficando bem popular e muita gente qualificada no Brasil doida para vir, a gente conseguiu realmente ter muitos clientes nela”, exemplifica Gondim.

Por sua vez, Rodrigo Rodrigues, que também atua na Gondim Law Corp, mais precisamente como gerente de comunicação, “nunca antes os brasileiros foram tão qualificados como hoje em dia. Isso se dá principalmente pela globalização e pela melhoria da economia mundial E você tem, do outro lado disso, um super aquecimento da economia norte-americana como nunca antes visto”.

“Hoje, existem mais vagas disponíveis que pessoas para exercer os cargos nos Estados Unidos. São 11 milhões de vagas de emprego. Só no mês de dezembro do ano passado, foram 216 mil novas vagas adicionadas”, complementou.

Apesar de existirem empregos qualificados e oportunidades de investimento em todos os países do chamado mundo desenvolvido, o presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará, Raul Santos, aponta para a necessidade de planejamento.

“Existem diferenças muito grandes entre os países. Se eu comparar, por exemplo, os Estados Unidos e Portugal são países bem diferentes. Portugal é uma economia pequena. Os Estados Unidos são um país de grande porte”, cita.

“Eu diria que quem vai em busca de se virar e começar uma vida nova, sem tanto recurso e vai atrás de trabalhar em qualquer área ou fazer qualquer tipo de negócio geralmente vai para os Estados Unidos”, exemplifica.

“Em Portugal, essas oportunidades são menores. O que geralmente motiva os brasileiros a entrar em Portugal é a questão da língua, mas os costumes e a forma de tratar os negócios são diferentes”, conclui Raul Santos.

