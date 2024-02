De longe, mal se vê a Tapera dos Vital. Dá trabalho encontrar o povoado no mapa. De carro, são alguns quilômetros de estradinha serpenteando por dentro de Ipueiras, município a quase quatro horas de viagem de Fortaleza e um dos 13 que se empoleiram na corcova da Serra da Ibiapaba.

Mas o distrito existe. Está fincado na divisa entre Ceará e Piauí, no miolo da área de litígio entre os dois estados, que duelam na Justiça pela primazia da posse de 3 mil km² de terra, quase 300 escolas e 200 postos de saúde espalhados no curso da geografia serrana.

Ao menos no papel, a Tapera dos Vital ainda é território cearense - mas só ali mesmo. Uma vez chegando lá depois de atravessar muito caminho acidentado, já abeirando chão piauiense, nenhuma das 75 famílias da região reconhece essa pertença com o lado de cá da linha que demarca os limites entre as unidades da federação.

A toda gente do lugarejo que se pergunte se vive como cearense ou piauiense, dirão sem pigarreio ou embargo na voz: são do estado vizinho. Para eles, a comunidade encravada numa encruzilhada já é Piauí, mesmo sendo Ceará - ou ainda é do Ceará, embora já pertença, na prática, ao Piauí.

Naquele fim de manhã quente em dezembro passado, Genivaldo Ribeiro Barros se abanava na entrada avarandada de casa enquanto os meninos jogavam bola no terreiro, os pés descalços a despeito da fervura do solo crestado.

Aos 52 anos, o líder comunitário está habituado a instruir quem passa por lá em busca do rumo de Pedro II, cidade piauiense mais próxima (44 km), ou de volta a Ipueiras (mais de 100 km), municipalidade de travessia mais penosa e demorada por causa das condições da trafegabilidade.

À frente da associação que representa os habitantes do assentamento "Nova Terra", Genivaldo não tem dúvida: é piauiense de nascença e de morada, já que a casa fora erguida sob administração desse estado e assim permanece até hoje, segundo seus cálculos e entendimento firmado no tempo, desde a chegada das primeiras levas de retirantes, fugidos da seca de 1915 e ali apeados para beber da água do poço que ainda existe.

"Eu me sinto piauiense porque todas as nossas coisas são conseguidas através do Piauí. Escola, posto de saúde, tudo. Eu voto no Piauí e torço pros times do Piauí", explica, depois de vacilar quando quis saber se preferia Ceará ou Fortaleza. "Mas os documentos da terra", continua, "é que são de Ipueiras".

Eis o impasse instalado. Legalmente, então, a Tapera dos Vital é parte da região contestada, mas segue como território cearense na disputa que opõe os dois governos. No dia a dia, contudo, a área já é ocupada pelo Piauí, que assiste os moradores no que diz respeito à educação e à saúde, além do transporte e de outros serviços básicos, conforme afiança Genivaldo, que vocaliza esse desejo coletivo.

É uma colônia de "piauizeiros" em pleno Ceará, como se diz, uma frente avançada que, além daquele pedaço, está de olho também em outras porções da cartografia local, abrangendo percentuais que vão dos 13% da extensão de Ubajara até a gorda fatia dos 66% de Poranga - quase dois terços.

No caso de Ipueiras, a mordida espacial do Piauí é intermediária: 19,2% de seu desenho, o que inclui o enclave que Genivaldo e outras famílias já adotaram como piauienses por identificação, coração e necessidade.

"Não tem nada do Ceará aqui, nenhum benefício. Até os agentes de saúde é tudo daqui. Eu voto pra governador do Piauí e pra prefeito de Pedro II. Nunca dei voto pra político do Ceará", enfatiza, como se o destino da obrigação eleitoral dissolvesse qualquer dúvida que eventualmente prosperasse se acaso lhe pedissem para escolher um vitorioso na arenga jurídica que se estabeleceu secularmente, ganhando novo capítulo a partir de 2011.

"A vida depende muito de Pedro II e muito pouco do Ceará. Nessa disputa, com certeza estou torcendo pelo Piauí porque está bem perto de nós", arbitra.

Em seguida, no entanto, puxa pela memória e lembra de uma época em que, mesmo com vínculos reconhecidamente estreitados com o Piauí, havia no fundo uma nesga de dúvida sobre a origem dos membros da Tapera, se de fato eram mais para cearenses ou piauienses.

"Aqui no passado era uma terra de ninguém, ninguém sabia se era do Piauí ou do Ceará. Nós somos de onde mesmo?", perguntava-se Genivaldo, sem amparo da segurança de que o destino da comunidade fosse um ou outro. Estavam no meio, num vazio de lei e de governos, negligenciados de parte a parte.

Mas isso ficou para trás: "Agora temos mais ou menos a visão. Somos do Piauí. Se ficarmos com eles, ajuda. A comunidade está mais identificada com esse estado".