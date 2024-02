Ceará tem mais da metade dos alunos de ensino fundamental em tempo integral

Foto: Samuel Setubal Foto de apoio ilustrativo. Escola de Tempo Integral (ETI) Maria Mirtes Bastos Mangueira, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

O Ceará continua sendo o estado com mais alunos de ensino fundamental (EF) público matriculados em tempo integral. A proporção de matrículas cresceu desde 2022, quando o Estado tinha 41% dos alunos desta etapa escolar em regime integral. A nova pesquisa aponta que 51,4% — mais da metade — deles estão matriculados na modalidade.

Dados do Censo Escolar de 2023 foram divulgadas nessa quinta-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Piauí (48,9%), Maranhão (40,3%), Tocantins (35,7%) e São Paulo (21,9%) são os outros estados com maiores proporções de alunos do EF no tempo integral.

Já na etapa do ensino médio, o Ceará ocupa a terceira posição em matrículas de tempo integral, com 49,1% dos estudantes nesse regime. Em 2022, a taxa era de 42,1% nessa categoria. O Estado fica atrás apenas de Pernambuco (66,8%) e da Paraíba (55%).

As matrículas em tempo integral na rede pública cresceram no País. Em 2022, 13,7% dos alunos dos anos finais e 11,4% dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental estudavam em tempo integral. Em 2023, as taxas cresceram 2,8 e 2,2 pontos percentuais, respectivamente.

Foto: Luciana Pimenta

Proporção de alunos em tempo integral matriculados na rede pública

O tempo integral é caracterizado pela permanência na escola ou em atividades escolares por um período igual ou superior a 35 horas semanais, ou, de maneira equivalente, igual ou superior à média de sete horas diárias por cinco dias na semana.



Nesta primeira etapa, a pesquisa estatística traz informações sobre todas as escolas, professores, gestores e turmas, além das características dos alunos da educação básica. Ao todo, foram registrados 47,3 milhões de estudantes, considerando todas as etapas educacionais, distribuídos em 178,5 mil escolas.

Desafios do ensino em tempo integral

A secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, destaca que 75% das escolas de ensino médio do Estado são em tempo integral. Ela reiterou a meta da gestão estadual de universalizar essa modalidade de ensino até 2026.

Para isso, será preciso construir pelo menos 100 unidades de educação. "O governador já deu ordem de serviço este ano para mais de 30 que já tão com inicio de obras. Ainda serão iniciadas outras em 2024", afirmou a secretária.

Segundo a gestora, embora o Ceará esteja na vanguarda de bons resultados na educação, os desafios continuam. Um deles é justamente a ampliação do parque escolar. "Estar com o tempo integral nas escolas adequadas com estruturas próprias, a construção das novas escolas e reformas", diz.

Além disso, "a aprendizagem precisa ser fortalecida, olhando principalmente para a matemática", pontua.

Ocimar Munhoz Alavarse, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), onde coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional (Gepave), avalia que "o grande desafio da educação integral, de um lado, é financeiro".

"Outro desafio é como utilizar esse tempo ampliado. Propostas para a ocupação desse tempo. Isso vale para qualquer estado. Trazer outros profissionais que não são os professores contratados para ofertar oficinas, por exemplo", acrescenta.

Aumento do ensino integral cresce nas redes pública e privada no Ceará

Conforme o levantamento, o número de matrículas em tempo integral no ensino fundamental público cresceram 22% de 2022 para 2023, subindo de 384.173 para 469.338. No caso do ensino médio público, as matrículas em tempo integral cresceram 16,5% de 2022 para 2023, saindo de 137.973 para 160.740 no ínterim.



O incremento na quantidade da modalidade de ensino integral também foi observado em todos os níveis da educação básica no ensino particular. Se destaca a etapa creche da rede privada, que cresceu 247% entre 2022 e 2023. Número saiu de 3.923 para 13.620 no período.



No Brasil, são 76,7 mil creches registradas. Do total, 66,8% das crianças estão matriculadas na rede pública e 33,2%, na rede privada. Além disso, 50,4% das crianças da rede privada estão em instituições conveniadas com o poder público.