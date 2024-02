Rede privada e ensino técnico superam nível pré-pandemia

Foto: Luis Fortes/MEC Manuel Palácios, presidente do Inep, e Camilo Santana, ministro da Educação

As matrículas da educação básica na rede privada voltaram a crescer e ultrapassaram o patamar anterior à pandemia de Covid-19. Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram 9,4 milhões de alunos nas escolas privadas em 2023. Pela primeira vez, o total supera o patamar de 2019 (9,1 milhões).

O censo também mostra avanço do ensino integral e da educação profissional. O Governo Federal promete novas ações para estimular os cursos técnicos, defendidos por especialistas como essenciais para ampliar os horizontes dos jovens e aumentar as taxas de produtividade do País.

A educação básica engloba a creche (0 a 3 anos), a pré-escola (4 e 5 anos), as nove séries do ensino fundamental e as três do ensino médio, além de cursos da educação profissional. Na rede pública, o Brasil tem 37,9 milhões de matrículas nessas etapas.

O setor de ensino privado foi um dos mais afetados pela crise da Covid-19, quando grande parte da rede educacional suspendeu aulas presenciais e muitas famílias optaram por retirar os filhos dos colégios particulares. No total, a rede de educação privada ganhou 423 mil alunos em um ano, alta de 4,7%, conforme os dados divulgados nessa quinta-feira, 22.

"Há um movimento importante que é a ampliação da matrícula na rede privada, que sofreu fortemente durante a pandemia e que vem recuperando esse posicionamento a partir de 2022", afirmou o diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Eduardo Moreno.

A educação profissional também deu um salto (12,1%). A quantidade de matrículas passou de 2,1 milhões em 2022, para 2,4 milhões no ano seguinte. Essa foi a etapa que mais cresceu na educação básica em relação ao número de matrículas. Estudos mostram que cursos técnicos são capazes de aumentar a remuneração dos profissionais e elevar a riqueza do País, pois essa modalidade se conecta com as demandas do mercado.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a ampliação da educação profissional e tecnológica é uma prioridade para o MEC. No Brasil, cerca de 10% dos alunos cursam o técnico, quando a taxa é de 68% na Finlândia e de 49% na Alemanha.

Camilo parabenizou os estados pelo esforço em aumentar o número de alunos na educação profissional e prometeu mais apoio federal "O MEC deverá apresentar nas próximas semanas uma política ousada para indução do ensino técnico", disse. De acordo com ele, o Governo poderá incluir a proposta na reforma do ensino médio — ontem, ele se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

As matrículas em tempo integral também subiram. Em 2023 essa modalidade representou 21% do total de matrículas da rede pública. O percentual é maior do que os 18,5% de 2022. Já a quantidade de matrículas em creche cresceu 4,7%. O aumento de alunos já havia sido verificado em 2022, após cair na pandemia. Atualmente, há 4,1 milhões de crianças na etapa.