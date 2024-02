O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu uma multidão de apoiadores em ato na Avenida Paulista neste domingo, 25. A manifestação ocorreu em meio a investigações da Polícia Federal (PF) sobre uma trama golpista.

Para tentar mostrar força diante das operações em curso, Bolsonaro também contou com a presença de parlamentares aliados. Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Jorginho de Mello (PL), de Santa Catarina, e Ronaldo Caiado (PL) de Goiás, marcaram presença.

Já Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, não compareceram. De prefeito, apenas Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo, participou.

Entre os senadores, estiveram no evento Carlos Portinho (PL-RJ), Marcos Rogério (PL-GO), Marcos Pontes (PL-SP), Marcos do Val (PL-ES) - acabou barrado do trio elétrico -, Magno Malta (PL-ES) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), único dos filhos do ex-presidente na manifestação.

Dentre os deputados bolsonaristas, juntando estaduais e federais, o destaque vai para Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO), além de Deltan Dallagnol (Novo), ex-promotor da Lava-Jato e deputado federal cassado.

Entre os cearenses, o presidente estadual do PL, Carmelo Neto, e o pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, compareceram. Além deles, o deputado federal Dr. Jaziel e a vereadora Priscila Costa, e o pré-candidato ao cargo de prefeito em Caucaia, Coronel Aginaldo, todos do PL.

Porém, alguns nomes ligados a Bolsonaro não foram ao ato na Avenida Paulista. Dentre eles, a deputada estadual Dra. Silvana (PL), que não pôde comparecer devido a um pequeno procedimento cirúrgico feito dias antes. Alcides Fernandes (PL) e Inspetor Alberto (PL) também não foram.

O senador Eduardo Girão (Novo) e o pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), juntamente de sua esposa, Dayany Bittencourt (União), não marcaram presença. (Guilherme Gonsalves)