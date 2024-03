As tensões que percorrem Fortaleza com o rio Cocó

Foto: AURÉLIO ALVES Rio Cocó nasce em Pacatuba e deságua no oceano Atlântico na Sabiaguaba

"Navegação Cocó, bom dia, comandante Araújo falando". A saudação faz parte da rotina do tenente Francisco de Assis Araújo Garcia, de 60 anos — que há mais de 30 atua diariamente como um guardião do rio —, e precede um aviso aos navegantes: o Cocó é muito menor onde as pessoas mais o conhecem.

Ele comanda passeios de barco no trecho mais conhecido da maior Unidade de Conservação (UC) de Fortaleza, mas ensina que o rio bordado de verde extrapola o bairro homônimo e espelha, também, as complexidades que margeiam todos os seus 50 quilômetros de extensão, como no Jangurussu, no Conjunto Palmeiras e no Lagamar, onde tensões emergem entre a necessidade do desenvolvimento urbano e a conservação do ecossistema.

"É o quarto maior parque da América Latina, é o maior do Norte e Nordeste, é o maior de Fortaleza, mas é o rio que o corta que o mantém vivo", lembra Araújo. "A juventude que está conhecendo, vivenciando, ela precisa ajudar o rio a sobreviver. Sozinho ele não consegue, porque a carga de pessoas atirando todo tipo de poluição é muito grande", realça.

Além de navegar com fortalezenses e turistas a bordo do barco Natureza, o veterano militar também é um combatente incansável da poluição e realiza coletas diárias dos resíduos que encontra pelo caminho — registros que compartilha no perfil do Instagram @navegacao_coco.

São de três a cinco sacos grandes de lixo todos os dias somente no trecho entre as avenidas Sebastião de Abreu e Engenheiro Santana Junior — e, diz Araújo, "quando chove a situação piora mais. Chega a 15 sacos de resíduos só nesse pedaço". "Tudo o que o ser humano usa eu já consegui encontrar aqui dentro: cama, sofá, geladeira, restos de carro", conta.

Além da coleta, Araújo também instalou três barreiras de contenção que seguram parte do lixo, mas relata que ainda há resíduos que escapam e chegam à fauna local.

O passeio, segundo o tenente, é uma oportunidade de levar educação ambiental e criar a relação de pertencimento da população através da história e do contato direto com o ambiente, já que é possível "observar as margens do rio e avistar, na copa das árvores, alguma das 80 espécies de aves que habitam a região; ou, nas águas, alguma espécie de peixe das 56 que nadam nas águas do rio; ou descobrir raposas, guaxinins, tejos, iguanas e até mesmo cobras entre as folhagens".

Antes restrito ao percurso de cerca de 1 quilômetro, pouco mais de 20 minutos, o passeio foi expandido para ter outro caminho alternativo — esse dura mais de 1 hora e percorre 7 quilômetros até a foz do rio Cocó, entre as praias de Sabiaguaba e Caça e Pesca.

Porém, enquanto provoca esperança em uns, o rio também representa temor para outros. Ter de subir uma calçada alta e esperar que a chuva passasse para depois avaliar o que poderia aproveitar do que sobrou em casa após uma grande chuva era uma cena que o líder comunitário Antonio Manoel, 57, do Jangurussu, esperava não viver novamente.

O que deveriam ser partes do ciclo de um rio passaram a representar riscos, danos e transtornos sérios à população mais vulnerável, que se estabelece em regiões ambientalmente frágeis e sofrem efeitos a cada situação de ameaça às construções em que vivem.

Uma barragem foi instalada em 2017 para conter as cheias. O problema diminuiu, mas Manoel segue sem conseguir dormir a cada quadra chuvosa. "O rio está bem judiado. E se ele está assim, nem se fala as pessoas", expõe.

Ele cita como exemplo o caso da comunidade da Zona de Interesse Social (Zeis) do Lagamar: na confluência entre o canal Tauape e o rio Cocó, moradores relatam que, por conta dos alagamentos em dias de chuva, a comunidade passou a ser chamada de "alaga mar", o que deu origem ao nome.

"O trabalho que o governo está fazendo, ele tira algumas famílias de perto do rio e coloca em outras comunidades. Mas eles nem resolvem o problema, porque o alagamento vai para além daqueles limites, nem têm um trabalho de sensibilização, conscientização e cuidado com o rio, que é o que eu acho que precisa", pontua.