O POVO Pesquisas: 40% da população vê melhora na expectativa financeira do 1º semestre no Brasil

Voltado a monitorar tendências e hábitos de consumo pelo Brasil, O POVO Pesquisas realizou um levantamento que mostrou que 40% da população prevê melhora nas expectativas financeiras no primeiro semestre de 2024 no País, dispondo, principalmente, de sentimentos de otimismo e coragem para o ano como um todo.

A pesquisa questionava se a pessoa acreditava que a vida financeira dela iria melhorar em 2024. Além dos 40% que responderam “sim” a partir do primeiro semestre, outros 28,09% veem melhora no segundo semestre. Já 19,54% não enxergam alterações, enquanto 6,26% creem que irá piorar e 6,11% acreditam na melhora apenas para o fim do ano.

A perspectiva boa pode ser explicada pelo fato de o Brasil estar com um mercado de trabalho aquecido, o aumento do Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa de inflação controlada e as quedas dos juros. É o que citou a economista e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alesandra Benevides. “Em relação ao consumo a gente tem uma expectativa relativamente positiva”, disse.

Os dados quantitativos foram coletados nos portais do O POVO e O POVO+ com a contribuição de assinantes e não assinantes, com tempo médio de duração de 12 minutos. Foram captadas 1.374 respostas a partir de 2.103 acessos. A taxa de confiança ficou em 90% por meio de uma amostra aleatória não probabilística por conveniência.

O levantamento contou com respostas de todas as regiões do Brasil. Ressalta-se que apenas os dados dos assinantes e não assinantes do O POVO que responderam os formulários de pesquisa no portal de forma voluntária e autorizada foram coletados para a pesquisa.

Lançado no último dia 20, O POVO Pesquisas poderá ser acessado por empresas e clientes interessados em ampliar o seu conhecimento de mercado, já que os indicadores esclarecem tendências de diversos setores, incluindo automobilístico e imobiliário. Além disso, dados personalizados poderão ser encomendados.

“A gente está utilizando a nossa audiência para estudar os segmentos e como as pessoas veem um segmento. Isso dá um termômetro muito bom para o mercado anunciante desenvolver suas estratégias. Vamos fornecer ao mercado a possibilidade de assinatura a esse banco de dados sobre consumo e poderemos fazer também pesquisas customizadas”, explicou o diretor de Negócios do O POVO, Alexandre Medina.

“A pesquisa de campo é demorada e cara, e o que a gente faz é on-line, porque temos uma altíssima audiência no site. Então, isso nos dá uma capacidade muito rápida de gerar pesquisa com um público relevante, muitas vezes, mais velho, de classe A e B”, acrescentou Rafael Silveira, head de Novos Negócios do O POVO.

Uma outra tendência observada foi que 26,96% das pessoas consultadas pelo O POVO Pesquisas pretendem comprar carros neste ano, outras 20,1% querem comprar imóveis, considerando-se as respostas “sim” e “provavelmente sim” nos formulários. Enquanto 11,08% e 12,27% não têm certeza – sobre carros e imóveis, nesta ordem.

Para 2024, notou-se ainda que 45,57% da população amostral da pesquisa almeja adquirir roupas e calçados; 44,91%, eletrodomésticos; 44,39%, produtos de utilidades domésticas; 44,34%, móveis; 44,24%, itens de material de construção; 43,99%, informática; entre outros. Artigos de decoração da casa foram os últimos colocados (43,21%).

Já os móveis (14%) lideraram entre os produtos que as pessoas tiveram a intenção de comprar nos últimos seis meses, mas não concluíram as compras. Em seguida, roupas e calçados (13%), smartphones (12%), eletrodomésticos (11%), informática (10%) e mais. Produtos de autocuidado (5%) ficaram em último lugar.

Em relação ao nível de endividamento, 32,97% declararam que está pouco endividado, 26,49% mais ou menos endividado, 26,27% não tem dívidas, 13,68% muito endividado e 0,58% não soube responder. Além disso, cerca de duas em cada dez pessoas seguem um orçamento ou plano de gastos, ao passo que 15,04% economizam dinheiro regularmente.

A níveis de comparação, em 2023, as pessoas relataram que os seus principais gastos foram relacionados à alimentação (22%). Contas básicas da casa (18%), medicamentos e produtos para a saúde (11%), combustível (11%), aluguel ou prestação da casa própria (8%) e roupas, calçados, acessórios ou estudos (5%) vieram logo depois.

Inteligência artificial impulsiona cruzamento e interpretação

A inteligência artificial (IA) atua como um elo transformador entre o pesquisador e os dados nos dias atuais, ajudando a cruzar informações e interpretá-las de forma mais rápida e assertiva, especialmente em grandes bases de conteúdos. Apesar de o acesso a tais tecnologias ter sido restrito a grandes companhias anteriormente, hoje a utilização desses recursos está sendo difundida e facilitada. Essa é uma das possibilidades oferecidas pelo O POVO Pesquisas.

O cliente do O POVO Pesquisas terá a alternativa de interpretar os dados coletados com o uso dessas ferramentas, por meio de um agente privado do Chat GPT. A pessoa não precisa entender de estatística - ao contrário, pode formular perguntas simples para obter explicações. "Isso dá uma capacidade muito grande para usuários finais do marketing ou pessoas que não têm um conhecimento estatístico profundo para extrair essas informações", de acordo com o head de Novos Negócios do O POVO, Rafael Silveira.

O agente fechado do Chat GPT pode captar os dados brutos e analisá-los conforme os interesses de cada cliente. "Hoje a gente está na época da eficiência. A inteligência artificial vira algo que traz eficiência para os processos, que tira o trabalho repetitivo", diz Rafael Silveira.

O futuro da inovação caminha para o uso mais aperfeiçoado da inteligência artificial na visão do especialista, o qual citou uma analogia que hoje a sociedade encontra-se ainda na "era do celular tijolão" em relação à IA, mas que o desenvolvimento será rápido. "Daqui a 800 dias será um mundo completamente diferente, isso vai ser acelerado muito rápido. Basicamente o que o Chat GPT fez foi tirar a inteligência artificial do atacado e colocar no varejo", detalhou Rafael Silveira.

Rafael acredita que, daqui a algum tempo, a IA conseguirá formular questões para auxiliar os clientes, em vez de responder o que é perguntado comumente. "É uma questão de que ela pode começar a ter a onisciência. Ela começa a querer adivinhar aquilo que você quer".

A expectativa da diretora-comercial da Timoneiro Marketing, Rebeca Stumpf, sobre o cenário é positiva. "A gente acredita muito nesse novo universo de pesquisa de inteligência artificial. Com O POVO fazendo esse formato, acredito que vai ser muito mais rentável."





Empresas veem pesquisas como um mecanismo norteador de negócios

Empresas de tamanhos e setores diversos contratam organizações voltadas a pesquisas ou realizam levantamentos por conta própria em seu comércio ou rede local, até mesmo on-line, para entender a clientela. Algo que tem se tornado comum. Companhias consultadas pelo O POVO, de fato, veem a pesquisa como uma aliada norteadora dos negócios.

Na visão do diretor-financeiro da Ágil Comunicação, Eduardo Câmara, as pesquisas estão no "coração" de toda nova ideia. "A gente tem trabalhado muito com pesquisa hoje no nosso ramo. É o norte de que a gente precisa. A gente tem que juntar, unir a criatividade com essas informações que a gente tem", informou.

"A pesquisa é um instrumento de trabalho. Sempre que pode, a gente contrata uma pesquisa que a gente assessora, indica e acompanha; e isso vira dado concreto de resultado de mercado seja em um lançamento imobiliário, seja no monitoramento de uma imagem da empresa, quando há uma crise ou mesmo para você alavancar uma posição", complementou o diretor da Íntegra Comunicação, Paulo Fraga.

A Íntegra, atualmente, está estudando uma região específica do Ceará, no recorte litorâneo, para entender a dinâmica do local em relação ao negócio de um cliente. No entanto, a solicitação de pesquisas por lá é constante, e a sua execução ocorre via outras entidades. A coleta de dados acontece, geralmente, no fim do ano para iniciar o seguinte traçando cenários.

"A gente incentiva, cada vez mais, os clientes a terem os dados perto, porque isso ajuda na tomada de decisão e nos ajuda na construção de pautas. Por exemplo, a gente sabe exatamente onde direcionar cada ano, cada divulgação, cada pauta, cada release", acrescentou a coordenadora de comunicação na Impulsione Comunicação, Priscila Macêdo.

Tais levantamentos trazem assertividade para as companhias, de acordo com a diretora-comercial da Timoneiro Marketing, Rebeca Stumpf. "Quando eu tenho uma pesquisa, eu garanto que a mensagem vai chegar como o público final quer ver e não como, às vezes, a gente pensa em colocar na rua. Isso dá um retorno gigantesco para os resultados."

Já o diretor-presidente da agência M9, Emídio Cruz, acredita que as pesquisas são importantes para fortalecer as empresas locais. "A gente para de perder espaço para empresas de fora, que estão tomando espaço das empresas daqui. Acho que essa informação vai ser precisa para ajudar a gente a alavancar as empresas daqui".

Expectativa financeira para 2024

Deve melhorar a partir do 1º semestre: 40%



Deve melhorar a partir do 2º semestre: 28,09%



Não se altera, continua igual ao que está agora: 19,54%



Deve piorar: 6,26%



Só deve melhorar no final de 2024: 6,11%

Parcela que pretende comprar produtos em 2024 por categoria

Roupas e calçados: 45,57%



Eletrodomésticos: 44,91%



Produtos de utilidades domésticas: 44,39%



Móveis: 44,34%



Itens de material de construção: 44,24%



Informática: 43,99%



Produtos de autocuidado: 43,92%



Acessórios: 43,70%



Smartphone: 43,60%



Televisão ou Smart TV: 43,54%



Roupas: 43,40%



Outros produtos inteligentes: 43,38%



Artigos de decoração da casa: 43,21%

Expectativa para a compra de carro em 2024

Não: 39,31%



Não tenho certeza: 11,08%



Provavelmente não: 11,79%



Provavelmente sim: 15,17%



Sim: 22,64%

Expectativa para a compra de imóvel em 2024

Não: 49,92%



Não tenho certeza: 12,27%



Provavelmente não: 17,71%



Provavelmente sim: 7,25%



Sim: 12,85%

Produtos que a pessoa teve intenção de comprar nos últimos seis meses, mas não concluiu a compra

Móveis: 14%



Roupas e calçados: 13%



Smartphone: 12%



Eletrodomésticos: 11%



Informática: 10%



Acessórios: 10%



Televisão ou Smart TV: 10%



Roupa ou tênis esportivo: 8%



Produtos de utilidade doméstica: 7%



Produtos de autocuidado: 5%

Motivos das pessoas não terem concluído compras nos últimos seis meses

Tinha que pagar outras dívidas primeiro: 50,22%



Pesquisei, mas preferi esperar um pouco mais, porque não era de extrema necessidade naquele momento: 31,71%



Pesquisei, mas não encontrei bons preços, nem mesmo em datas especiais: 8,24%



Pesquisei, mas preferi esperar uma oportunidade melhor, como a próxima Black Friday: 4,15%



Juro do parcelamento estavam muito alto: 3,06%



Não encontrei o modelo que eu queria: 2,62%

Comportamentos que as pessoas mais praticaram

Seguiu um orçamento ou plano de gastos: 22,65%



Economizou dinheiro regularmente: 15,04%



Realizou compras muitas vezes por impulso: 13,62%



Ultrapassou o limite em um ou mais cartões de crédito: 13,31%



Atrasou ou negligenciou pagamentos de contas: 12,72%



Investiu em títulos, ações ou fundos de investimento: 9,11%



Fez apenas os pagamentos mínimos em um ou mais cartões de crédito: 7,22%



Contribuiu para algum plano de previdência privada: 6,28%

Percepção pessoal para o nível de endividamento considerando a situação financeira de 2023

Pouco endividado: 32,97%



Mais ou menos endividado: 26,49%



Não tem dívidas: 26,27%



Muito endividado: 13,68%



Não sabe: 0,58%

Parcela que participou da pesquisa por região do Brasil

Nordeste: 76,2%



Sudeste: 16,08%



Sul: 4,22%



Centro-Oeste: 2,04%



Norte: 1,46%

Parcela que participou da pesquisa por gênero

Masculino: 70,23%



Feminino: 29,26%



Prefiro não dizer: 0,51%

Parcela que participou da pesquisa por idade

55+ anos: 37,70%



45 a 54 anos: 23,29%



35 a 44 anos: 22,71%



25 a 34 anos: 12,08%



18 a 24 anos: 4,22%

Parcela que participou da pesquisa por renda familiar

R$ 5.280,01 a R$ 13.200: 33,04%



R$ 2.640,01 a R$ 5.280: 28,97%



Até R$ 2.640: 19,43%



R$ 13.200,01 a R$ 26.400: 12,23%



Superior a R$ 26.400: 6,33%

