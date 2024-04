Defensoria atende na Praça do Ferreira com foco em saúde

Foto: Bemfica de Oliva Defensoria em Movimento ofereceu atendimentos como medição de pressão

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) realizou, neste sábado, 6, atendimentos à população na Praça do Ferreira. A ação faz parte do projeto Defensoria em Movimento, no qual uma unidade itinerante do órgão vai até diferentes pontos da cidade. O objetivo é descentralizar o atendimento, tornando os serviços da DPCE mais acessíveis à população.

O evento foi focado em demandas de saúde. A escolha do tema ocorreu pela proximidade com o Dia Mundial da Saúde, celebrado neste domingo, 7.

O assunto se repetiu em outros serviços ofertados: a Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa) e a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) prestaram atendimentos como medição de glicemia e pressão arterial, além de vacinação. Houve também distribuição de preservativos, autotestes de HIV e kits de higiene.

O objetivo, segundo Sâmia, é haver uma ação integrada para "orientação jurídica e a efetivação do direito e da cidadania diretamente aqui". Além dos serviços de saúde, uma equipe do Centro de Referência sobre Drogas (CRD) ofereceu atendimento psicossocial e encaminhamento das pessoas atendidas para serviços de atenção e apoio.