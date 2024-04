Elmano se diz orgulhoso de votação no PT e prega consenso

Foto: Samuel Setubal Elmano inaugura estrada em Caucaia, com prefeito Vitor Valim e Catanho

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), celebrou nesta segunda-feira, 8, o processo de votação de delegados partidários realizado no último domingo, 7, entre os filiados do PT de Fortaleza. Para o gestor, a etapa foi "significativa" diante da participação de quase seis mil votantes que irão, no dia 21 de abril, escolher quem irá representar o partido na disputa pela Prefeitura na Capital.

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, saiu como vitorioso do processo acumulando 59% dos votos. Já a deputada federal Luizianne Lins teve 29% na votação e afirmou que o processo foi alvo de "influências externas", sem mencionar quais. Ela considera que tais interferências "invadiram a integridade dos processos internos do PT".

Questionado sobre isso, Elmano despistou e disse que o sentimento é de "orgulho" pelos filiados participarem diretamente da escolha do candidato.

"Eu vi um processo, primeiro muito significativo de participação de mais de seis mil filiados do PT de Fortaleza. Para mim, é um orgulho ter um partido em que as pessoas vão lá e escolhem seus delegados e que estão interferindo diretamente em quem será o candidato que eles gostariam de ter", disse ele, durante a entrega da nova pavimentação de 24 quilômetros de estradas à moradores da zona rural de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O governador fez projeções para essas duas semanas até o encontro em 21 de abril. Segundo ele, os dias serão de diálogo para "encontrar um nome que seja consensual ou que forme uma ampla maioria para a escolha da candidatura do PT de Fortaleza".

A participação no processo, inclusive, segundo ele, será com esse sentido. Ele afastou a possibilidade de fazer indicações ou intervenções em favor de algum dos pré-candidatos. Além de Evandro e Luizianne, os deputados Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar apresentaram chapas que foram votadas. O assessor especial Artur Bruno também colocou seu nome na disputa, mas não apresentou chapa de delegados.

"Vou participando ajudando e favorecendo a construção do consenso, não fazendo qualquer indicação, porque eu acho que não me cabe fazer, assim como não fiz até aqui indicação de nome A ou B. Eu sempre disse que quem tinha que decidir era a base partidária e as correntes com suas lideranças buscando construir um consenso progressivo", ressaltou o governador.

Evandro confirmou favoritismo e conseguiu maioria para ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza. Ele terá o apoio da maioria dos delegados que votarão em encontro municipal do partido, marcado para o dia 21 de abril. Individualmente, a chapa que apoia Luizianne Lins foi a mais votada, com 1.686 votos. Entretanto, Evandro teve apoio de quatro chapas que, somadas, conseguiram mais da metade dos delegados (3.445). A eleição registrou 5.813 votos válidos.

Após o resultado, Luizianne divulgou nota em que se declrou vitoriosa, reivindicando o reconhecimento do resultado e sem sinaizar que pssa abrir mão da disputa.

"A vitória da chapa 100 representa a vontade e a mobilização da maioria dos filiados e filiadas do PT de Fortaleza. Por isso, é muito importante que essa vontade seja respeitada para garantir a representatividade e a democracia interna do partido. Espero que a vitória de hoje traga união e força para continuar lutando pelos ideais do partido", disse a nota.