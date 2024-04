Larissa e Artur Bruno falam em consenso no PT

Foto: Guilherme Gonsalves Movimento na sede do PT

Após o deputado Evandro Leitão conquistar maioria dos votos na eleição de delegados partidários no PT, os também pré-candidatos Larissa Gaspar e Artur Bruno falaram na possibilidade de consenso em torno da candidatura.

Bruno defende uma conversa entre os postulantes para haver um acordo. "O ideal seria que os quatros pré-candidatos restantes, que não tiveram a maioria dos delegados, que eles possam tomar a mesma posição. A gente tinha conversado com eles antes mesmo dessa votação de ontem (domingo) e vamos aguardar, então, essa conversa para ver qual vai ser a atitude de cada pré-candidato", iniciou.

Bruno mencionou que já conversou com Guilherme Sampaio, presidente municipal do PT e também pré-candidato. Segundo ele, Guilherme deve conversar com ambas.

"A minha proposta é que a gente faça isso em conjunto, num mesmo momento, num ato, que a gente ratifique a decisão que os delegados, pela votação de ontem (domingo), me parece que não há nenhuma dúvida, mas vou aguardar essa conversa com os demais", contou.

Ainda conforme o ex-deputado, o consenso será proposto a Luizianne. "Tentaremos também fazer um contato com a deputada federal Luizianne, para ver o que ela está pensando, qual será a atitude dela, se ela vai manter-se na disputa, [mas] não há nenhuma dúvida de que o Evandro Leitão tem a maioria. Vamos aguardar, vamos conversar".

E seguiu: "Nós respeitamos qualquer posição que a pré-candidata Luizianne tenha. É um direito dela, inclusive, ir para a disputa dia 21. Mas, assim, ela vai ter 30% dos votos que ela teve agora. Ela vai repetir, porque todos os grupos que ela tinha, se agregaram. Então, é possível que ela faça isso. Acho que o ideal seria no dia 21 fazer uma grande festa de homologação do candidato que teve 60% dos delegados, mas, qualquer posição que ela tome, é direito dela, é democrático, é legítimo".

Em nota ao O POVO, Larissa Gaspar disse que podem haver entendimentos até o dia 21. "É natural que até lá algumas chapas conversem entre si, talvez na busca de um consenso, para apresentar uma pauta propositiva para a cidade. Independente de pré-candidaturas serem retiradas ou não, até o dia 21", consta no comunicado. (Colaborou Luíza Vieira, especial para O POVO)