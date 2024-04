Onélia, esposa de Camilo, comemora votação pró-Evandro

Foto: FÁBIO LIMA Onélia Santana, secretária de Proteção Social

A secretária estadual da Proteção Social (SPS) Onélia Santana deu os parabéns ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, pelo resultado na primeira etapa do processo de escolha do nome que deve concorrer à Prefeitura de Fortaleza. As quatro chapas que apoiam Evandro, somadas, conseguiram a maioria dos votos e terão a maioria dos delegados que vão votar para escolher o candidato do partido na Capital. A decisão será tomada em encontro municipal marcado para o dia 21 de abril.

Onélia cumprimentou Evandro e disse que ele "venceu, neste domingo, as eleições do Partido dos Trabalhadores, confirmando a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza". "De forma democrática, garante a maioria dos delegados e delegadas para o próximo Encontro Municipal, no dia 21 deste mês", disse.

A secretária complementou: "O PT dá um passo importante para a unificação e segue mais forte!". Além dela, outros nomes do PT também fizeram acenos para Evandro após o resultado deste domingo, 7. A candidatura de Evandro tem sido fiada, nos bastidores, pelo ministro Camilo Santana e outras figuras da cúpula do PT no Estado.

O marido de Onélia é o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que não fez manifestações públicas sobre a disputa interna no partido.

O deputado confirmou favoritismo e conseguiu maioria para ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza. O presidente da Assembleia Legislativa (Alece) terá o apoio da maioria dos delegados que votarão em encontro municipal do partido, marcado para o dia 21 de abril.

Individualmente, a chapa que apoia Luizianne Lins foi a mais votada, com 1.686 votos, mas o deputado teve apoio de quatro chapas que, somadas, conseguiram mais da metade dos delegados (3.445). A eleição registrou 5.813 votos válidos.

Luizianne se manifestou em tom de vitória e expressou o desejo de ser confirmada candidata no encontro de 21 de abril. "A vitória da chapa 100 representa a vontade e a mobilização da maioria dos filiados e filiadas do PT de Fortaleza. Por isso, é muito importante que essa vontade seja respeitada para garantir a representatividade e a democracia interna do partido. Espero que a vitória de hoje traga união e força para continuar lutando pelos ideais do partido".